A diferencia del fútbol femenino adulto, en el fútbol joven jugarán siete equipos invitados y tres de ellos no están afiliados a la ANFP. Serán dos categorías en competencia este año.

El próximo fin de semana del 11 y 12 de marzo se dará el puntapié inicial a los dos torneos de fútbol formativo femenino. Entre las dos categorías serán un total de 41 los equipos participantes, con Trasandino, Deportes Concepción, Lautaro de Buin y Deportes Melipilla invitados de Segunda División, y Unión Araucanía, Recreativo Puerto Varas y Boston College invitados-no-afiliados a la ANFP.

Serán dos categorías quienes participen en el torneo de Apertura 2023; por su parte, en la juvenil (Sub 19) se dividirán en cuatro grupos con 38 equipos divididos geográficamente. Por otra parte, en la categoría Sub 16 serán los mismos cuatro grupos pero con 30 clubes; se suman tres invitados y se restaron 11 equipos.

En el caso de la categoría juvenil, el primer grupo tiene siete clubes: San Marcos de Arica, Deportes Iquique, Deportes Antofagasta, Cobreloa, Deportes Copiapó, Deportes La Serena y Coquimbo Unido. Asimismo, el grupo 2 cuenta con Unión San Felipe, Unión La Calera, San Luis, Everton, Santiago Wanderers, Deportes Melipilla, Deportes Recoleta, Palestino, Universidad de Chile, Santiago Morning y Cobresal.

Por otro lado, en el grupo 3 están Unión Española, Universidad Católica, Colo Colo, Audax Italiano, Magallanes, AC Barnechea, Lautaro de Buin, O’Higgins, Deportes Santa Cruz, Curicó Unido y Rangers. Finalmente, el grupo 4 está compuesto por Ñublense, Huachipato, Universidad de Concepción, Fernández Vial, Deportes Temuco, Unión Araucanía, Deportes Valdivia, Recreativo Puerto Varas y Deportes Puerto Montt.

Asimismo, la categoría Sub 16 del fútbol formativo sigue siendo optativa y no todos los clubes competirán en ella. El grupo 4, por ejemplo, cuenta con Deportes Concepción, pero sin Ñublense. En el grupo 3 está Boston College, pero no jugarán Magallanes, Rangers ni Barnechea.

Similar ocurre en el grupo 2, que no tendrá en competencia a Unión San Felipe, San Luis de Quillota, Deportes Recoleta y tampoco Palestino, pero jugará con Trasandino invitado. Finalmente, en el grupo 1 solamente se restaron San Marcos de Arica, Deportes La Serena y Coquimbo Unido.

Fecha 1 Juvenil

Deportes Copiapó vs Coquimbo Unido

Cobreloa vs Deportes Antofagasta

San Marcos de Arica vs Deportes La Serena

Unión San Felipe vs Unión La Calera

Deportes Melipilla vs Universidad de Chile

Cobresal vs Everton

Palestino vs Santiago Morning

San Luis vs Deportes Recoleta

Audax Italiano vs Universidad Católica

Unión Española vs Colo Colo

Curicó Unido vs Lautaro de Buin

O’Higgins vs Deportes Santa Cruz

Magallanes vs Rangers

Ñublense vs Huachipato

Unión Araucanía vs Deportes Puerto Montt

Recreativo Puerto Varas vs Deportes Temuco

Deportes Valdivia vs Universidad de Concepción

Libre : Deportes Iquique

Libre : Santiago Wanderers

Libre : AC Barnechea

Libre : Fernández Vial

Fecha 1 Sub 16

Cobreloa vs Deportes Antofagasta

Santiago Wanderers vs Trasandino

Cobresal vs Everton

Deportes Melipilla vs Universidad de Chile

Unión Española vs Colo Colo

O’Higgins vs Deportes Santa Cruz

Audax Italiano vs Universidad Católica

Curicó Unido vs Lautaro de Buin

Fernández Vial vs Deportes Concepción

Deportes Valdivia vs Universidad de Concepción

Recreativo Puerto Varas vs Deportes Temuco

Unión Araucanía vs Deportes Puerto Montt

Libre : Deportes Iquique y Deportes Copiapó

Libre : Santiago Morning y Unión La Calera

Libre : Boston College