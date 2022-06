El 27 de febrero fue un día especial para Bárbara Hernández. La Sirena de Hielo se convirtió en la primera persona del mundo en recorrer la distancia más externa que hay entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico al nadar en el Cabo de Hornos. Fueron tres millas náuticas (5500 metros) y, por si eso fuera poco, hizo la milla náutica más veloz en la historia, con 15 minutos y tres segundos.

Ese nado hizo merecedora a la nadadora de un récord Guinness, el que fue reconocido durante este semestre y que llegó a sus manos este martes. Hernández se mostró muy emocionada en sus redes sociales luego de recibir el cuadro que reconoce su hazaña.

"Guiness World Records certifica que la milla náutica nadada más rápida alrededor del Paso Drake (del océano Pacífico al océano Atlántico) es 15 minutos y tres segundos y fue lograda por Bárbara Hernández Huerta (Chile) en el Cabo de Hornos, región de Magallanes y la Antártica Chilena, Chile, el 27 de febrero del 2022", señala el récord.

"Es una emoción muy linda, no sé cómo decirles todo lo que significa... Este fue el último nado que vio mi Tata, ya estaba hospitalizado y no dejó que me avisaran por si me devolvía antes del nado. Por mi Tata quise nadar los mares del mundo y él quería acompañarme a la Antártida. Esta se pospuso pero le alcancé a contar que tendríamos Cabo de Hornos y él, mi tata coraje, me esperó hasta ver los videos del desafío, que su negra nadó al fin del mundo!", comenzó en su Instagram.

Según Hernández, "este nado lo soñé y lo vi, moví literal medio Chile para llegar porque sentía que me estaba llamando y cada vez que me siento así es porque el agua me está esperando!", comentó la nadadora.

"Fueron aguas negras y transparentes, con mi Pau (Álvarez, su fisioterapeuta) mareadas a más no poder, pero en una ventana de tiempo y clima jamás vista, la peleamos, y fluí, tomé decisiones, solté, dejé, volví a ser yo! Este es mi regalo para mi familia y para ustedes que nos acompañan en cada brazada!!! Son y serán por siempre mi comunidad del aguante!!!!", cerró la Sirena de Hielo.

Durante julio se viene un nuevo desafío para Bárbara Hernández, ya que su meta es convertirse en la primera sudamericana en nadar los siete océanos: el próximo mes partirá a Irlanda para nadar el Canal del Norte, que será su quinto mar, luego del estrecho de Gibraltar (Europa-África), el canal de Catalina (EEUU), el canal de la Mancha (Europa) y el canal de Molokai (Hawái).