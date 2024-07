Toni Kroos calienta el Alemania vs España con respuesta a ex compañero: “No creo que sea mi último partido”

Los cuartos de final de la Eurocopa 2024 tienen el Alemania vs España como uno de los duelos más a tener en cuenta. En Stuttgart chocarán este dos candidatos al título, en lo que varios apuntan como una suerte de final anticipada.

Y vaya que así lo entienden ambos planteles, sobre todo por las recientes declaraciones cruzadas por parte de dos de sus jugadores: Joselu y Toni Kroos.

Todo partió con el español, quien ante los medios tuvo especiales palabras para Kroos, compañero suyo en el Real Madrid en la última temporada y que colgará los botines al término de este torneo.

“Es un partido que no es que sea especial porque haya estado aquí, sino porque son unos cuartos contra una grandísima selección; Alemania también es muy favorita para ganar este título pero bueno, esperemos retirar a Toni el viernes”, aseguró Joselu.

Además, el delantero señaló que “ha sido un placer jugar con él y es un amigo. He hablado mucho con él y me ha aconsejado mucho. Es fundamental para Alemania y lo ha sido para el Real Madrid. Hay que tener cuidado con él el viernes”.

La respuesta de Toni Kroos

Pues bien, estas palabras tuvieron su replica por parte del mismo Toni Kroos, quien respondió en conferencia que “es normal, quieren ganar el torneo. Yo intentaré todo para que no sea así. Ellos están aquí para ganar, nosotros también. Veremos qué pasa el viernes. Lo importante es que no me quisieran retirar en el Madrid. Son mis amigos”.

Toni Kroos viene de ser compañero con Joselu en el Real Madrid en la pasada temporada 2023-24. | Foto: Getty Images.

“No he traído ningún pastel para ustedes. No creo que sea mi último partido y nos volveremos a ver (…) En los octavos podía ser el último, no me ha molestado, es una motivación grande que tengo, lo de alargarlo lo máximo posible, ojalá hasta el final. Era mi decisión, puedo vivir muy bien con ella”, concluyó.

¿Cuándo juegan Alemania vs España por la Euro 2024?

Alemanes y españoles se verán las caras este viernes 5 de junio rede las 12:00 (hora de Chile) en Stuttgart. El ganador de esta llave se enfrentará al semis al vencer entre Portugal y Alemania, quienes juegan ese mismo viernes desde las 15:00 (hora de Chile) en Hamburgo.

