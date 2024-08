Conoce los resultados que le sirven y cuáles no.

Día de definiciones para Colo Colo en su partido más importante del año hasta ahora. Tras un largo camino en Copa Libertadores, el Cacique se juega el paso a cuartos de final ante Junior.

La ida fue favorable para los albos por 1-0, por lo que en esta revancha necesitan sacar un buen resultado en Colombia.

¿Qué pasa si Colo Colo gana?

El resultado más esperado por el Cacique y sus hinchas. Esto porque un nuevo triunfo sobre Junior, independiente de cuál sea el marcador y la cantidad de goles, clasificará directo a Colo Colo a cuartos de final.

Como ganaron 1-0 en la ida, un triunfo dejará con 6 puntos a los albos y con una inapelable clasificación.

¿Qué pasa si hay empate en Colombia?

Una igualdad también es beneficiosa para Colo Colo. Por su triunfo en la ida, el empate le sirve a los albos en la vuelta y también los clasifica a la siguiente fase.

El empate puede ser por cualquier marcador y tendrá a Junior eliminado.

¿Y qué pasa si pierde?

El resultado negativo de la noche en caso de suceder, ya que la derrota de Colo Colo no les beneficia y pueden quedar eliminados. Ahora, depende de la diferencia de goles.

Si Junior de Barranquilla gana por dos goles o más, los colombianos avanzan a cuartos y el Cacique quedará eliminado de la Copa Libertadores.

Pero si los colombianos ganan por diferencia de un gol, por ejemplo, 1-0, 2-1 o 3-2; igualarán la llave y en esta revancha habrá lanzamientos penales.

En octavos de final la Conmebol informó que no hay tiempo extra, por lo que si la serie está igualada, en este caso con un triunfo por un gol de Junior, se define desde los 12 pasos.

Otro punto importante es que ya no importa si es gol de visita o no. Esto quiere decir que si Colo Colo pierde 2-1 hoy, el hecho de marcar de visita no le da una ventaja y solo se considera la diferencia de goles.

Partido imperdible que se juega desde las 20:30 horas de este martes por Chilevisión, ESPN Premium, Disney+ y las señales digitales de Chilevisión.