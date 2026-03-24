Dentro de dos semanas, a partir del martes 7 de abril, Coquimbo Unido y Universidad Católica comenzarán su participación en la fase de grupos en Copa Libertadores 2026, en busca de poner al fútbol chileno, otra vez, en el mapa continental.

El camino no será fácil. Mientras los aurinegros enfrentarán a Nacional de Uruguay, Universitario y Deportes Tolima; los Cruzados serán parte de la zona “de la muerte” junto con Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil.

Con el propósito de conocer cómo le irá a Coquimbo y Católica en Copa Libertadores, en RedGol recurrimos a la Inteligencia Artificial, para conocer cuál es su pronóstico respecto de la suerte de los cuadros chilenos. Spoiler: Nos podemos ilusionar.

ver también ¡Polémica! Coquimbo Unido queda fuera y solo la UC irá por TV abierta en la Copa Libertadores 2026

El pronóstico de la IA para UC y Coquimbo en Copa Libertadores

Para estos efectos, recurrimos a la plataforma ChatGPT, a la cual se le solicitó que actúe como “un Analista de Datos Deportivos de Élite y Experto en Fútbol Sudamericano con 20 años de experiencia”, y le pedimos que hiciera su análisis bajo “cinco pilares tácticos“, con un porcentaje asignado.

Estos son: Factor localía y geografía (con un 30 por ciento), momento de forma de los equipos (25%), jerarquía histórica en Copa Libertadores (15%), valor de su plantilla (20%) y bajas sensibles (10%).

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¿Cuáles fueron los resultados?

COQUIMBO UNIDO

51% de opciones para clasificar a octavos de final.

3º del grupo , con un techo de 2º si maximiza su localía.

, con un techo de 2º si maximiza su localía. Brecha histórica gigante en Libertadores (una participación en 1992)

Necesita hacer fuerte su casa para compensar su menor jerarquía.

De visita enfrentará problemas de viaje, clima y presión de tribuna.

Poco rodaje internacional a diferencia de sus rivales.

UNIVERSIDAD CATÓLICA

71% de opciones para clasificar a octavos de final.

2º del grupo, con opción real de pelear el 1º si Boca o Cruzeiro llegan torcidos.

si Boca o Cruzeiro llegan torcidos. Alta jerarquía internacional (regresa a Copa Libertadores tras 4 años).

Factor clave : el renovado Claro Arena.

: el renovado Claro Arena. Más capacidad para rescatar puntos fuera del país.

Mejor forma reciente, mayor jerarquía histórica y un plantel con más nombres pesados.

En síntesis

IA proyecta el futuro de Coquimbo y la UC en Copa Libertadores bajo cinco pilares tácticos.

Coquimbo tiene un 51% de opciones de avanzar y debe hacerse fuerte de local para clasificar.

y debe hacerse fuerte de local para clasificar. La UC asoma como favorita con un 71% de probabilidad de clasificar a octavos de final.

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