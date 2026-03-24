En exactamente dos semanas arranca la fase de grupos en la Copa Libertadores de América, donde nuestros representantes, Coquimbo Unido y Universidad Católica, buscarán dejar en alto el nombre del país en el torneo tras un largo tiempo.

El camino que deberán recorrer tanto “piratas” como “cruzados” será dispar. Mientras los aurinegros enfrentarán a Nacional de Uruguay, Universitario y Deportes Tolima; La Franja se medirá en el “grupo de la muerte” con Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona.

En la previa al estreno en Copa Libertadores, dos rivales de Coquimbo y Católica dieron golpes de timón y debido a sus respectivas malas campañas previo al certamen continental, decidieron cambiar a sus entrenadores.

ver también ¡Polémica! Coquimbo Unido queda fuera y solo la UC irá por TV abierta en la Copa Libertadores 2026

Rivales de la UC y Coquimbo en Libertadores cambiaron sus DT

El primero en anunciar fue Cruzeiro, quien luego de arrancar su temporada con Tite, y pese a ganar el Campeonato Mineiro, su presente como colista del Brasileirão obligaron a la dirigencia a cambiar su técnico, y presentaron a Artur Jorge.

El portugués de 54 años viene de una última etapa en Al-Rayyan de Qatar, mas tuvo un exitoso paso anterior por Brasil en el 2024, donde al mando del Botafogo no sólo conquistó la Copa Libertadores, sino también el torneo local. Enfrentará a Católica.

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Por su parte, el primer rival de Coquimbo, Nacional de Montevideo anunció el fin de semana el despido de Jadson Viera como entrenador tras un pésimo inicio de temporada en el fútbol uruguayo, donde están décimos en el Apertura 2026.

En su lugar, el “Bolso” contrató a quien fuera su ex arquero Jorge Bava, que a los 44 años llega al club donde vivió tres etapas como futbolistas, además de conseguir títulos como DT en clubes como Liverpool, Independiente Santa Fe y Cerro Porteño.

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En síntesis

Rivales de Universidad Católica y Coquimbo en Copa Libertadores cambian técnicos por malos resultados.

en cambian técnicos por malos resultados. Cruzeiro ficha al DT Artur Jorge para enfrentar a Católica en el “grupo de la muerte”.

ficha al DT para enfrentar a Católica en el “grupo de la muerte”. Nacional de Uruguay contrata a Jorge Bava como nuevo DT antes de debutar ante Coquimbo.

¿Cuándo debutan en el torneo continental?

MARTES 7 DE ABRIL

Universidad Católica vs. Boca Juniors / 20:30 horas / Claro Arena

MIÉRCOLES 8 DE ABRIL

Coquimbo Unido vs. Nacional / 18:00 horas / Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

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