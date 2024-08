Uno de los temas que afrontó Leonardo Gil después de la victoria de Colo Colo fue las negociaciones que sostiene con uno de los cinco clubes grandes de Argentina. Se trata de San Lorenzo de Almagro, cuadro que tiene al zurdo centrocampista en su carpeta de posibles refuerzos.

Al cabo de la victoria alba sobre Junior de Barranquilla, Gil tiene muchas ganas de festejar el paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. Lo refrendó en la zona mixta del estadio Metropolitano Roberto Meléndez. “Ahora no tomamos dimensión de lo que hemos logrado”, expuso el argentino nacionalizado chileno en un diálogo con ESPN.

“El equipo está muy contento por lo que hicimos. Sabíamos que teníamos la ventaja y había que trabajar eso. Nos encontramos con un golazo de Lucas (Cepeda) y nos empataron rápido. Los partidos de copa son así. Jugamos mejor el segundo tiempo y pudimos definirlo”, manifestó el ex mediocampista de Rosario Central.

Leonardo Gil festeja la clasificación alba a los cuartos de la Libertadores. (Gabriel Aponte/Getty Images).

Para el “5” de los albos, la clave del plantel dirigido por Jorge Almirón es muy evidente. “Vinieron chicos de mucha jerarquía, que saben jugar esta clase de partidos y los jóvenes que toman experiencia. Colo Colo se está haciendo fuerte. Antes no tenía tanta jerarquía. Hoy sí y se nota dentro de la cancha”, sostuvo el Leo Gil.

Leonardo Gil admite las negociaciones con San Lorenzo para salir de Colo Colo

Leonardo Gil admitió que existen negociaciones para terminar su ciclo y recalar en San Lorenzo de Almagro. Pero por el momento, es hora de disfrutar un boleto a la ronda de ocho mejores clubes de la Copa Libertadores. En aquella instancia, habrá sí o sí un rival argentino.

Uno puede ser River Plate, mientras que el otro candidato es Talleres de Córdoba. “Sea el rival que sea nos da lo mismo. Nosotros nos teníamos que preocupar por este pasaje y seguir haciendo historia. Venimos hace mucho tratando de pasar de fase y se nos da ahora. Estamos muy felices”, aseguró el mediocampista que jugó por Vasco da Gama de Brasil y Al Ittihad de Arabia Saudita.

Luego de eso, el periodista Christopher Brandt le consultó por esta posibilidad de ir a Argentina. “Hay un interés. Estuve charlando un poco. La prioridad la tiene Colo Colo. Es mi casa, me ha dado muchísimo y yo he entregado todo. Será lo que dios quiera y lo que diga el destino. Tengo contrato hasta diciembre, hay que esperar ver qué pasa”, aseguró el Colorado Gil.

Gil, Pavez y Vidal festejan en Barranquilla. (Gabriel Aponte/Getty Images).

“No he hablado nada de renovar. Nos ha costado mucho formar este grupo, hace mucho tiempo venimos remando para esto y hay que disfrutar. El libro de pases cierra el jueves en Argentina y todavía no sé nada. Ahora estamos disfrutando el pasaje a cuartos. Que sea lo mejor para mí y el club. Me quiero quedar, es mi casa”, sentenció el zurdo volante, quien reemplazó a Carlos Palacios en los 71′ del duelo disputado en Barranquilla. El tiempo dirá…

