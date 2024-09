Arturo Vidal volvió a encender las redes sociales con una particular arenga. El King recalcó que van por todo en la Copa Libertadores y que en Buenos Aires buscarán la clasificación a semifinales ante River Plate.

Pese a casi el mes sin fútbol, el Bicampeón de América demostró que esta hecho para estos partidos de alto calibre. El nacido en San Joaquín fue de los puntos más altos en el medio campo albo y hasta se las ingenió para complicar a la defensa de River con sus cabezazos y pases en profundidad para Javier Correa.

Por lo mismo, decidió mandar una importante arenga a los hinchas para que confíen en este equipo que buscará dar el batacazo el próximo martes. “Fue noche especial, sabemos que aún queda un partido y somos capaces de hacer historia”, expresó de entrada en su Instagram.

“Este equipo tiene mucho que decir en esta copa, gracias por el apoyo de nuestros hinchas, y en la vuelta no los decepcionaremos, vamos Colo Colo”, cerró Vidal que este 18 de septiembre aprovechó de pasarlo en familia.

¿Qué dijo Arturo Vidal contra River Plate?

El Bicampeón de América protagonizó una particular polémica tras el primer partido en el Estadio Monumental de Santiago. Vidal aseguró que “yo tengo más títulos que todos los jugadores de River”. Lo que provocó la molestia desde Argentina donde indicaron que ante jugadores como Franco Armani pierde en dicha competencia.

Vidal fue figura ante River Plate

Vidal tiene 25 mientras que el portero argentino suma 27 títulos, aunque varios de ellos, no sumó minutos ya que fue tercer arquero. Pese a esto, el jugador de Colo Colo se disculpó por el malentendido y aclaró sus dichos.

“Lo que respondí no era para pelear con los jugadores de River. Le respondí al periodista ya que nos miraron en menos por lo que vale el plantel. Nosotros demostramos que somos once guerreros. No lo hice para pelear con nadie”, expresó Vidal.