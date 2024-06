Renato Tapia es uno de los jugadores de mayor renombre en la selección de Perú y no estará en la Copa América 2024. Así lo comunicó formalmente la Bicolor, quien aludió a “temas administrativos y contractuales” del mundialista para no acudir a Estados con el resto de la delegación.

Así las cosas, el experimentado DT uruguayo Jorge Fossati está obligado a tachar el nombre del polifuncional jugador que milita en el Celta de Vigo. Al menos hasta fin de mes, fecha en que terminará su contrato. A partir del día siguiente, será agente libre.

Con ese panorama sobre la mesa, Tapia tuvo que optar entre lo mejor para su carrera o jugar el Grupo A de la Copa América. Y privilegió lo primero. A poco de oficializada su marginación del viaje al país organizador del certamen, el limeño de 28 años salió al paso de los dichos.

Difundió un comunicado en sus redes con el que hizo estallar una gran polémica, pues involucraba directamente al máximo dirigente de la Federación Peruana de Fútbol. Tapia reconoció su pesar por esta determinación. “Como es de conocimiento público, mi contrato vence el 30 de junio”, refrendó el ex jugador del Feyenoord, uno de los clubes más grandes de Países Bajos.

“El período de transferencias internacionales es entre julio y agosto. Bajo este contexto, participar de los entrenamientos y partidos significa un altísimo riesgo para mi futuro personal y profesional”, dice el segundo párrafo de la declaración que emitió uno de los referentes de la Bicolor.

Renato Tapia involucra a la Federación de Perú: “No recibí ninguna garantía”

Renato Tapia no acudirá con Perú al primer desafío oficial que tendrá Fossati en la Copa América 2024. Aludió directamente al ente rector del fútbol peruano por su decisión. “Conversé con el presidente antes del amistoso ante Paraguay con el objetivo de protegerme ante los riesgos que existen en caso que ocurra una grave lesión”, expuso en el texto.

“No tuve una solución de la FPF ante este problema decidí jugar el partido amistoso y puse en riesgo mi integridad física ante una posible lesión”, dice el cuarto párrafo del documento emitido por Tapia, quien debutó profesionalmente en el Twente de Países Bajos. En el empate sin goles ante la Albirroja, fue reemplazado por Jesús Castillo en los 90’+1.

El destinatario del mensaje de Renato Tapia no era otro que Agustín Lozano, timonel de la FPF. “Tuve la esperanza en que se solucionase el tema. El compromiso de la Federación era solucionarlo antes del viaje a Estados Unidos. Sabiendo que hoy era el límite para una solución formal, no recibí ninguna garantía”, escribió el mediocampista, quien también vistió la camiseta del Willem II.

“Por esta razón me veo obligado a tomar esta decisión, que es difícil de asumir. Representar a Perú siempre ha sido un motor en mi vida. Es por lo que siempre he trabajado: un honor y una gran responsabilidad. Les deseo lo mejor de todo corazón, no tengo dudas de que darán todo por nuestra camiseta”, cerró Renato Tapia, una sensible baja en Perú para medirse a Chile en el Grupo A de la Copa América 2024.

