Uno de los que le está sacando provecho a la Copa América 2024 es Rodrigo Echeverría, quien tuvo la gran oportunidad con el técnico Ricardo Gareca en la selección chilena para ser titular en la derrota por 1-0 ante la selección de Argentina.

El jugador de Huracán fue destacado como uno de los mejores de la Roja en el duelo ante la selección campeona del mundo y, con esto, se apunta como uno de los estelares para el choque decisivo ante la selección de Canadá del sábado.

Una explosión en su carrera que se inició en Universidad de Chile, pero donde fue su mamá quien contó un particular episodio donde pudo partir a Colo Colo, pero lo rechazó por su amor al club.

Carmen Sáez reveló, en una entrevista con Las Últimas Noticias, los inicios de su hijo Rodrigo en el fútbol y lo que le ha tocado luchar para ahora ser un jugador de la selección chilena.

Los inicios de Echeverría en el fútbol

“Ese partido fue de infarto, lo vi con la guata apretada. Yo pensaba: ‘Ya fueron dos goles que te perdiste, la tercera es la vencida’. Pero, lamentablemente, no salió”, comenzó contando Carmen Sáez.

La mamá de Rodrigo cuenta que es oriundo de El Bosque, que veía a su papá jugando en el Real Danubio, además a sus tíos Cristián y Ricardo que eran delanteros.

“Mi papá, Domingo, que falleció hace diez años, siempre le decía: Cuando seas grande, tienes que ser futbolista y famoso”, revelo su mamá, cuando daba sus primeros pasos.

Por su hermano Nelson se fueron a probar a la U, donde fue César Vaccia quien lo miró atento en su juego y de inmediato dio su veredicto: “Este niño tiene talento”, algo que lo marcó.

La negativa de Echeverría a Colo Colo

Dentro de la entrevista la mamá de Rodrigo Echeverría cuenta que también hubo un interés en Colo Colo por poder formarlo como jugador, aunque él mismo fue el que rechazó todo.

“Había un entrenador de Colo Colo, no me acuerdo de su nombre, que nos acompañó al Metro y me dijo que lo llevara al Monumental, que lo becaban, le daban todo, pero mi hijo dijo: No, soy de la U. Luego nos fuimos”, precisó.

“De chiquito tuvo claro que iba a ser futbolista. Y eso lo ayudó a lograr lo que está logrando hoy, porque la tiene súper clara y fue súper disciplinado. Es menor que yo pero mucho más maduro. Yo le digo viejo chico”, detalla su hermana Bárbara.

