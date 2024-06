¿Qué canal transmite Brasil vs Costa Rica? Transmisión y cómo ver EN VIVO Copa América

Sigue la acción de Copa América 2024 y con el último grupo que tenía que jugar, el D. Y para cerrar la jornada, Brasil enfrenta a Costa Rica en el Estadio SoFi de Los Ángeles, California.

Tras el encuentro de Colombia y Paraguay, las otras selecciones que componen el grupo; le toca a la Verdeamarela en uno de los duelos más desiguales con el cuadro de la CONCACAF.

¿Quién transmite a Brasil vs Costa Rica?

El partido en Chile de la selección brasileña solo será transmitido en televisión por DSports. Esto porque DirecTV tiene los derechos exclusivos de todos los partidos del torneo. Por lo que puedes verlo por el canal 610 (SD) o 1610 (HD) si tienes este cableoperador.

En caso de que no tengas DirecTV, por si no lo sabías, este partido no va por televisión abierta en Canal 13 ni en Chilevisión. Pero todavía te queda la opción online.

¿Dónde ver online a Brasil vs Costa Rica?

El partido de Copa América se puede ver por la app DGO. Si bien los usuarios de DirecTV pueden usarla gratis, quienes tengan otros cableoperadores sí la pueden usar, pero contratando un plan.

Al igual que un streaming como Netflix o Star+, puedes suscribirte a DGO por un mes. El plan cuesta 17.190 pesos, aunque también trae varios canales y suscripción a Disney+ y Star+.

Con un mes, alcanzas a ver todo el torneo y todos los partidos, por lo que es la única opción “formal” para ver la Copa América completa por streaming, incluido el partido de Brasil vs Costa Rica.

¿A qué hora es el partido?

Brasil y Costa Rica se enfrentan este lunes 24 de junio desde las 21:00 horas de Chile, en la primera fecha del Grupo D.