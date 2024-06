Pato Yáñez se cansa de Alexis Sánchez: "No genera absolutamente nada"

Alexis Sánchez no pudo gravitar en el partido entre Chile y Argentina por la Copa América 2024, y Ricardo Gareca decidió sacarlo de la cancha a los 66′ en búsqueda de darle un nuevo aire a la Roja. En nuestro país, el Niño Maravilla volvió a recibir críticas por su desempeño en el torneo.

Patricio Yáñez, por ejemplo, fue duro con el tocopillano y sus labores dentro de la cancha. “No incide demasiado en la Roja. Hace rato que cuando no hay circuito funcionando, a él le cuesta mucho. La verdad es que no es un jugador que aporta y no genera absolutamente nada”, manifestó.

No se detuvo ahí. “Los duelos los perdió todos, lo anticiparon en todos. No ganó en la medida que uno espera de él y a lo mejor el cambio debía ser antes”, agregó. Fue tras su salida, de hecho, que llegaron las jugadas más cercanas al arco y que pudieron poner en ventaja a Chile.

Las grandes oportunidades estuvieron en los pies de Rodrigo Echeverría. A los 71 ‘, el mediocampista aprovechó un rebote y definió de primera con la intención de sorprender a Dibu Martínez. El argentino reaccionó a tiempo. A los 75′, Echeverría volvió a rematar al arco y Martínez nuevamente se lució.

Pato Yáñez cree que Alexis debió salir antes de la cancha | Photosport

Alexis Sánchez tampoco convenció a Ricardo Gareca

El primer cambio que hizo Ricardo Gareca en el duelo entre Chile y Argentina fue el de Alexis Sánchez, a quien sacó de la cancha a los 66′ para el ingreso de Marcos Bolados. La señal oficial habla de un problema físico del Niño Maravilla, pero se trató de una decisión netamente futbolística.

“Lo de Alexis fue algo futbolístico, no hay algo más que eso“, explicó Gareca. Además, dijo que “Mauricio Isla ya no podía más, pidió el cambio. Quisimos darle un poco más de aire con Ben Brereton para clarificar el ataque. En cinco, seis, diez minutos, un jugador puede cambiar el partido”.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.