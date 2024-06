Justo Villar salió al paso de las críticas a Paraguay por el nivel ante la Roja, que celebró un 3-0. ¡El ex Colo Colo lanzó una suerte de auxilio!

Justo Villar es el director deportivo de la selección de Paraguay, que este 13 de junio oficializó su lista de la Copa América 2024, cuando todavía no se digiere bien la fea derrota ante Chile. Ese 3-0 que la Roja le propinó al cuadro de Daniel Garnero un golpe anímico importante.

Aunque el director técnico piensa que el equipo de Ricardo Gareca no fue tan superior en el trámite del partido. Y Villar tiene la misma idea, pero sabe que se necesita un alza. “Cuando no se dan los resultados que uno pretende y que sabe que hay para mejores resultados hay desazón en un primer momento, pero inmediatamente se ocuparon de ello”, afirmó el exgolero del combinado guaraní.

“Los jugadores también entienden que deben seguir trabajando en algunas situaciones. Hay una sensación de que podemos dar más. No digo en el sentido de la actitud, sí del juego y los resultados. Todos saben que son capaces”, agregó Villar, quien tuvo un destacado paso por Colo Colo.

Prosiguió con sus reflexiones. “A veces un partido se abre o se cierra en una jugada. Y esas situaciones puntuales, cuando podamos capitalizarlas primero, serán diferentes los partidos, el estado de ánimo y la confianza del grupo”, manifestó Villar, quien fue mundialista con Paraguay en Sudáfrica 2010.

Justo Villar en acción durante Sudáfrica 2010. (PHOTOSPORT/MEXSPORT).

“Lo que toca es sentir el golpe. Pero los muchachos están habituados a estos, saben que debemos levantarnos y hacernos fuertes internamente. Tratar de ser optimistas en que hay cosas que se hacen bien. El resultado se dará en algún momento, eso lo sabemos. La Copa América es una competencia demasiado linda para jugar“, expuso Justo Villar.

Justo Villar solicita apoyo a la hinchada de Paraguay

Justo Villar sabe que el equipo de Paraguay ha dejado muchas dudas en el último tiempo. Pero también está consciente de que el apoyo no ha sido muy positivo que digamos. “Necesitamos tener buenos resultados. Lo que nos alimenta emocionalmente para todo lo que se puede generar es eso”, afirmó el director deportivo que tiene la Albirroja.

“Pero también debe haber un poco de ambiente positivo. Siempre pongo como ejemplo una situación en que veníamos de ser goleados en una Copa América. Luego te vuelves a levantar. A veces recibir palos es bueno para forjar el carácter. Pero no podemos pelear sólo nosotros por ir al Mundial”, manifestó Villar.

“Todos tenemos que hacerlo. Los jugadores también, que son los más importantes. Nosotros tenemos que generar eso, todos los que estamos trabajando acá. Pero también necesitamos ese ‘tengo fe’. Sí, es difícil. Pero nunca nada es fácil en la vida”, fue la petición de Justo Villar.

Paraguay salió así tras la caída en el Estadio Nacional. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y prosiguió. “Nunca nos dieron regalos de nadie, confiamos en nuestros jugadores y el cuerpo técnico. Necesitamos un plus dentro de la cancha, que es la confianza de la gente. Cuando las cosas parecen no estar tan bien no significa que todo esté mal. El resultado es fundamental para entusiasmar a la gente”, sentenció Villar. La Albirroja le pondrá final a su preparación para la Copa América con un amistoso frente a Panamá.

