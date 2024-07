Jorge Valdivia sigue caliente con el robo a la selección chilena en la Copa América de Estados Unidos 2024. La Roja sufrió el albiceleste cometido del árbitro Andrés Matonte contra Argentina y el descarado referato de Wilmar Roldán ante Canadá, despidiéndose del torneo continental en el Grupo A.

Como si fuera poco, la Conmebol se excusó responsabilizando del mal arbitraje al mismo Roldán, cosa que no sirve de nada, mientras un sector del fútbol argentino calificó de “llanto” la indignación de fútbol chileno.

En ESPN, Valdivia reaccionó con todo: “no somos sólo nosotros los que hemos hablado de esta situación, sino que el reclamo ha sido generalizado a nivel sudamericano e incluso a nivel mundial. Nos pueden tildar de llorones, de que estamos reclamando, pero el robo fue evidente”, dijo el Mago.

El otrora mediocampista de La Roja agregó que “no sólo somos nosotros los de este lado los que estamos reclamando porque nos sentimos perjudicados, sino que ha sido generalizado. Cuando en una jugada, en una situación tan clara, porque no fue una jugada de interpretación, cuando no está eso, es evidente que hay un error, una falla, hay una sinvergüenzura, un robo no sólo de parte de Roldán”.

Mago contra Wilmar y el VAR: asqueroso

Junto al cometido del colombiano Wilmar Roldán, el hoy comentarista apuntó además al insólito cometido y ceguera del VAR en el duelo de Chile contra Canadá.

“Yo lo había dicho antes del partido, acá no es solamente tema del árbitro, sino que había que tener mucho cuidado también con el VAR”, sostuvo.

Valdivia y el asqueroso robo evidente a la selección chilena!

Valdivia sentenció que “ahora se dio esta situación en contra de nosotros, hay algunas jugadas que pueden ser cuestionadas y cada uno tendrá su punto de vista, pero en la que no hay doble lectura es la jugada del codazo a Rodrigo Echeverria, que es asqueroso”.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

Tras el desastre propio y el escándalo arbitrario y arbitral en Copa América 2024, la selección chilena volverá a la acción los primeros días de septiembre por eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. Y no será más fácil: La Roja visitará a Argentina… después de ese próximo partido contra Conmebol, recibirá a Bolivia.