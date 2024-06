El DT de Perú medio molesto por pregunta sobre Ricardo Gareca: "No somos amigos, no tengo su número de teléfono"

Díganle Clásico del Pacífico o simplemente un Chile vs Perú. La cosa es que el encuentro entre incaicos y la nación de los completos italianos no pasa desapercibido en ninguno de los dos países.

Mientras en Perú tienen sangre en el ojo por el cambio de fronteras del Tigre, en Chile se quiere ganar sí o sí en el debut, para dejar atrás los grises días de los últimos procesos de selección.

Dorada o ya no tanto, la generación de jugadores de la Roja necesita una buena presentación en Copa América para recobrar la confianza en sí misma. Perú, pese a ser el primer partido, es tan importante como un duelo de fase eliminatoria.

Sea como sea, hoy el peso parece recaer más que nunca sobre los técnicos. La impronta que dejó Gareca en Perú no se olvida y muchas de las preguntas a su actual técnico giran en torno al Tigre.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre Ricardo Gareca?

Le partieron preguntando al Tigre. Este jueves, el DT de la Roja respondió de manera cordial cuando le preguntaron sobre el técnico charrúa. “No tengo una amistad, pero sí un gran respeto por él”, dijo cortésmente el argentino.

Pero, al rato, en conferencia de prensa, fue Jorge Fossati quien tuvo que responder una pregunta sobre el Tigre Gareca. Si bien el DT de Perú pareció molestarse con la interrogante, también fue cortés.

“No somos amigos. No tengo su número de teléfono, no sé dónde vive, pero es de esas personas que nos hemos cruzado en este mundo del fútbol y a quienes les guardo una simpatía. O sea, hay como una empatía que se genera y no hay mucha explicación”, aseguró el DT incaico.

“Él (Ricardo Gareca) se ha ganado la consideración el respeto y el cariño de la afición. A mí no me no me incomoda para nada. En el fútbol no hay este enfrentamientos individuales, mañana juega Perú frente a Chile”, enfatizó, como medio mosqueado con el tema. ¿Le preguntarán mucho por el Tigre?