¿Robo del siglo? Si lo de el sábado en la noche fue realmente una fechoría de primer orden, el culpable está claro: Wilmar Roldán. De ahí se puede especular si algo tiene que ver la Conmebol y nuestra mente puede enredarse en los más profundos océanos de las teorías conspirativas. Pero, lo cierto, es que la Roja y todo un país vieron cómo el arbitraje ante Canadá pecó de parcialidad.

Se ha dicho de todo ya. Los audios del VAR son claros y le aseguran al árbitro que nada pasó, cuando Bombito le pegó tremendo codazo, sin la pelota en juego, a Rodrigo Echeverría.

Y no, no nos habíamos equivocado de canal. No estábamos viendo la UFC 303, que pasaba a la misma hora. Lo que había hecho Bombito era una clara agresión que quedó impune, una palabra que resuena históricamente en nuestro país.

Para más remate, minutos después expulsaron a Gabriel Suazo por una segunda amarilla que ni siquiera fue falta. Dispar apreciación del juez, dudas y sospechas en las cabezas de todos los chilenos… y no sólo de ellos.

Fue tan evidente, que el mundo entero se dio cuenta

Fue tan grotesco lo acontecido en Orlando, que incluso en España quedaron sorprendidos por el saqueo sufrido. En ese país, dos cercanos al fútbol reaccionaron a los polémicos cobros y se dejaron escuchar.

Ibai Llanos fue uno de ellos. El streamer más conocido del mundo hispanoparlante se dio cuenta de los bochornosos cobros de Roldán y comentó en su cuenta de X.

“¿Han robado a Chile?, preguntó el español, ante lo cual recibió una ola de comentarios ratificando su apreciación. “De la forma más descarada posible” y “diez años de cárcel para el árbitro”, fueron parte de las respuestas.

No obstante, Ibai no fue el único español que salió a comentar sobre el robo del siglo. Mister Chip, reconocido estadístico y experto en deportes, señaló que: “Si sumamos lo de hoy a lo que pasó contra Argentina, es obvio que Chile tiene muchísimos motivos para quejarse de la labor arbitral en esta Copa América”.