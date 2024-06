Ecuador vs Jamaica EN VIVO: sigue el partido de la Copa América 2024 minuto a minuto

La selección de Ecuador busca levantar tras un sorpresivo debut y enfrenta al cuadro de Jamaica, seleccionado que tampoco comenzó de gran manera la Copa América 2024.

La Tri tuvo un triste inicio al caer con Venezuela por 2-1, con la expulsión de Enner Valencia en el minuto 22 como gran incidencia. Jugar casi todo el partido con 10 fue demasiado complejo para los ecuatorianos que no sostuvieron el resultado con la Vinotinto.

Mientras que los centroamericanos cayeron en un pobre partido con México por 1-0. Aun así, tienen ilusión de mejorar para este duelo frente a Ecuador.

¿A qué hora juegan Ecuador vs Jamaica?

El partido inicia a las 18:00 horas de este miércoles 26 de junio y se juega en el Allegiant Stadium, del estado de Nevada.

¿Qué canal transmite en vivo a Ecuador?

El partido de Copa América es transmitido en vivo por DSports en Chile, en el canal 610 (SD) y 1610 (HD) del cableoperador.

Quienes no sean suscriptores de DirecTV, no podrán ver el partido por TV, ya que este encuentro no va por televisión abierta. Tendrán solo la alternativa online.

Canal 13 y Chilevisión no transmiten este partido, ya que solo pueden dar los de la selección chilena. Además, se espera que den un duelo de cuartos, semifinales y la final del torneo.

¿Dónde ver online la Copa América?

La Copa América 2024 se puede ver completa online en el streaming DGO. No es necesario ser cliente de DirecTV, ya que se puede contratar aparte como cualquier streaming. Y para los clientes de DirecTV, la app es gratis.

Además, puedes seguir el minuto a minuto y resultado del partido aquí en RedGol.