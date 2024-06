La participación de México en esta Copa América de Estados Unidos 2024 va derechito a ser un desastre. El seleccionado de la Concacaf apenas suma tres unidades en el Grupo B tras vencer con lo justo a Jamaica y sufrir una dura caída ante Venezuela en el Estadio SoFi de Los Ángeles.

Esta derrota dio pie a las siempre curiosas reacciones por parte de los hinchas en redes sociales. Tik Tok es caldo de cultivo para este contenido, donde el mexicano “Mike Maquina del Mal” rápidamente se hizo viral luego del 1-0 en contra los venezolanes.

“Lo que acabamos de vivir hoy es uno de los peores ridículos de la historia del fútbol mexicano”, comenzó este hincha que se grabó al interior del recinto.

Posterior a eso, gritó que “no pueden perder un partido contra Venezuela. No pueden perder contra un equipo que juega béisbol”.

Además, apuntó sus dardos a Orbelin Pineda, quien no pudo anotar desde el punto penal el tanto del empate: “No puedes fallar un penal así, no puedes. No puedes estar todo el partido llegando y llegando y fallando”.

“Es un maldito ridículo lo que acabo de vivir hoy en el estadio. Fuiste superior a Venezuela y aún así no tuviste la capacidad de meter un maldito gol. Estamos llenos de muertos”, sentenció el mexicano entre lágrimas.

Con esta caída México quedó colgando en esta Copa América 2024, ya que ahora está obligado a vencer a Ecuador en la última fecha, ya que si igualan quedarán fuera en fase de grupos por diferencia de goles.

¿Cuándo vuelve a jugar México por la Copa América 2024?

El seleccionado mexicano enfrentará a Ecuador este domingo 30 de junio a partir de las 20:00 (hora de Chile) en el Estadio de la Universidad de Phoenix.

