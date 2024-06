El técnico campeón de América y del mundo no ocultó que le ayuda en su planificación que Chile no cuente con ellos. "Me identificaba mucho con Vidal", aseguró.

En uno de los duelos más complejos que tendrá laselección de Argentina durante la fase de grupos en Copa América 2024, el actual campeón continental se medirá ante la Selección Chilena, un duelo al cual su técnico Lionel Scaloni le da una tremenda importancia.

Tanto es así que en la conferencia de prensa previa al encuentro, no ocultó su sentir a la hora de analizar a su rival, y particularmente por la ausencia de dos representantes de la Generación Dorada, como son los volantes Arturo Vidal y Gary Medel.

Ya en el pasado, Scaloni se mostró sorprendido por el hecho que ambos futbolistas no entraran en la consideración de su colega Ricardo Gareca. Ahora, si bien lamenta en especial la no presencia del King, no oculta su alegría por el hecho que no les enfrentará.

“Sí es un alivio que Chile no tenga a Vidal y a Medel. Son grandes jugadores y le dieron mucho a su selección, pero es evidente que Gareca apuesta por otras cosas y otro proceso”, sostiene el DT de La Albiceleste, y agrega que “me sentía muy identificado en la forma de jugar de Vidal“.

¿Considera Scaloni a Chile como un “Clásico”?

Otra de las preguntas que se le realizaron al estratega trasandino fue si existe una rivalidad especial con La Roja, dadas las finales que jugaron en 2015 y 2016. Al respecto, Scaloni prefiere no sumarse a la tendencia mediática y tomarlo como un juego más.

“Es un partido de fútbol como muchos de los que hemos jugado, nada más. Los jugadores saben que hay límites que no se pueden pasar, tenemos que ser responsables y no dejar al equipo uno menos”, aseguró Scaloni sobre el duelo ante Chile.

