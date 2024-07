¿Cómo ver por streaming a Argentina vs Ecuador? Dónde ver online la Copa América 2024

Un gran encuentro tendrá la Copa América 2024 para abrir la ronda de cuartos de final, donde Argentina se medirá ante Ecuador. Los dirigidos por Lionel Scaloni quieren seguir en carrera por el título en Estados Unidos, para lo cual deben superar a la Tri.

La Albiceleste tiene la presión de jugar con el favoritismo de su lado, con todo lo que eso conlleva. Hasta el momento han respondido a ese cartel, ya que superaron el grupo A con puntaje perfecto, venciendo a Canadá, Chile y Perú. La Tri si bien tuvo más dificultades para avanzar, es una selección que sabe darles problemas y lo hizo en un amistoso previo al torneo, donde los campeones del mundo se impusieron en un ajustado 1-0.

¿Cómo ver por streaming a Argentina vs Ecuador?

La opción online para ver este duelo es a través de la aplicación DGO, mientras que en televisión estará disponible en DSports de DirecTV. Revisa las señales para mirar el partido:

DSports:

DSports: 610 (SD) – 1610 (HD)

¿A qué hora es el partido de Copa América 2024?

Este duelo entre Argentina y Ecuador se juega este jueves 4 de julio a las 21:00 horas de Chile (22:00 horas en Argentina y 20:00 horas en Ecuador), en el Estadio NRG de Houston, Texas, Estados Unidos.

La situación de Lionel Messi

La gran estrella de Argentina es sin dudas Lionel Messi. El jugador de Inter Miami es el capitán del seleccionado y máximo referente. En el partido con Chile sufrió molestias musculares y por esta razón, no jugó en el último duelo ante Perú.

Existe incertidumbre si finalmente estará presente contra Ecuador o no. Lionel Scaloni informó que esperará hasta último minuto a Messi para ver si es titular y que, si el futbolista no está en buena forma, no lo arriesgará.