Poco a poco comienzan a llegar los seleccionados nacionales para el amistoso de la Roja ante la selección de Paraguay, donde esta jornada fue el turno de Claudio Bravo.

El portero, que se despidió del Real Betis y busca un nuevo horizonte para seguir con su carrera deportiva, arribó en el aeropuerto en la comuna de Pudahuel, donde también dijo presente Ben Brereton.

Fue el meta quien sacó la voz por su futuro, donde entregó un mensaje de relajo con su situación, la que verá luego de la Copa América 2024 con la selección chilena de Ricardo Gareca.

“El futuro es lo que menos me preocupa. Me siento super tranquilo, con muchas cosas por hacer dentro y fuera del fútbol. Hace muchos años no me preocupo por el futuro, sino de hacer bien las cosas en el día a día”, explicó en diálogo con TVN.

Claudio Bravo se va del Real Betis lamentando una temporada ingrata.

Bravo quiere estar en Copa América

El portero aseguró que llega mentalizado en la selección chilena y en los trabajos de preparación para el torneo en Estados Unidos, donde espera ser protagonista nuevamente.

“Feliz por el hecho de volver a Chile, retomar los entrenamientos pronto y preparar el amistoso con Paraguay”, comentó el portero, que viene con todo a pelear un puesto.

Con mucha ilusión luego de la gira que vivieron con Ricardo Gareca, donde ahora deben demostrar que están preparados para competir, con una mixtura de jugadores jóvenes y de experiencia.

“En los partidos que se hicieron en Europa vinieron bien para retomar las buenas sensaciones de lo que tiene que pasar dentro de la selección. Ahora es un episodio totalmente distinto con el amistoso y Copa América, que es un torneo super importante para todos nosotros y esperamos llegar de la mejor manera”, finalizó.

