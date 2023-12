Gustavo Quinteros no sigue en Colo Colo y en la práctica, desde hoy, pasa a ser ex técnico del Cacique luego que el directorio de Blanco y Negro resolviera no renovar el contrato del director técnico.

Quinteros sale de la banca alba y Colo Colo busca técnico pese a que recientemente el Cacique se coronó campeón de la Copa Chile.

Lamentablemente, al DT le pasó la cuenta el bajo rendimiento en torneos internacionales, caerse de la lucha por el título del Campeonato Nacional 2023 en la recta final y los enredos en el camarín.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el campeón de Copa Libertadores 1991 con Colo Colo, como ayudante técnico de Mirko Jozic, Eddio Inostroza, propone al Coto Sierra, al Hueso Basay y Gustavo Huerta como candidatos a la banca del Cacique.

“José Luis Sierra, Ivo Basay… Y yo también te diría Gustavo Huerta, aunque renovó en Cobresal. Hay que ver las determinaciones que se tomen. Pero como sea, al entrenador que llegue tienen que darle todas las atribuciones para traer gente que sea capaz de mantener a Colo Colo en posiciones altas y entrar a competir a nivel internacional”, manifestó Yeyo Inostroza.

La misión de Blanco y Negro

El ex mediocampista agrega que “se pone punto final a una etapa buena, regular y mala. Quinteros pasó por los tres escenarios, por lógica no podía ser de un nivel alto permanentemente, pero de todas maneras es lo que es el fútbol”.

El oriundo de Chiguayante sentencia: “ahora que las determinaciones que tome la gente de Colo Colo ojalá sean con mayor criterio y con un buen plan. Si no, vamos a seguir dando bote para adelante”.

Cabe recordar que como jugador, Eddio Inostroza ganó tres títulos de Primera División con Colo Colo (1979, 1981 y 1983), más dos Copas Chile (1981 y 1982).

¿Te gustan Sierra, Basay o Huerta como candidatos a DT de Colo Colo? ¿Te gustan Sierra, Basay o Huerta como candidatos a DT de Colo Colo? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol y deporte nacional e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de ninguna novedad!

¿Cuáles fueron los números de Quinteros en ColoColo?

Gustavo Quinteros dirigió 154 compromisos en Colo Colo, con 79 victorias, 42 empates y 33 derrotas. Se va con un 60,39% de rendimiento al mando del Cacique.

¿Qué dijo Colo Colo sobre la salida de Gustavo Quinteros?

A través de un comunicado oficial, Colo Colo informó que “tras directorio extraordinario, se ha determinado no renovar en su cargo al director técnico Gustavo Quinteros. (…) Hoy toca separar los caminos, pero el cariño y la gratitud quedarán siempre en el recuerdo de este vínculo. La institución ya se encuentra en la búsqueda del nuevo equipo de trabajo”.