Arturo Vidal sigue haciendo de las suyas en Twitch. Mientras los hinchas siguen atentos a su inminente llegada a Colo Colo, el mediocampista habló del equipo con el que se encontrará en el Estadio Monumental. El King destacó al plantel colocolino e incluso bromeó que, con su llegada, no necesitan a nadie más.

“Si viniera a retirarme, vengo gratis a los 40, cuando termine en otros lados. Pero quiero llegar ahora a pelear cosas. Hay un equipazo. Y con Vidal le vamos a ganar a todos. Hay buenos jugadores, buen equipo y joven, que es importante. Si quieren no traen más refuerzos, ja, ja”, dijo en su transmisión.

Dentro del equipo destacó a Vicente Pizarro, con quien compartió hace unos días en Juan Pinto Durán. “Al Vicho lo veo bien, no había jugado con él, lo hice en la Sub 23 y se mueve bien, tiene buena técnica, lo rico es que siempre te va a dar un buen pase. La dejamos chiquitita”, contó.

También tuvo palabras para Jorge Almirón, quien será su técnico en este 2024. “Me gusta Almirón, conversé con él, mira la carrera que ha hecho. Estuvo con Boca, llegó a la final de la Copa Libertadores y no cualquiera lo hace. Estuvo en España también. A Colo Colo le irá bien con ese entrenador”, sentenció.

Por último, se entusiasmó con lo que el Cacique puede hacer en este temporada. “¿Mis metas? El equipo debe salir campeón, segundo ser goleador y tercero el mejor compañero, ja, ja. Estar en todos los ámbitos peleando arriba. Prepárense, este año todos al estadio, concha de tu madre”, dijo.

La pista que dará Vidal antes de firmar por Colo Colo

“Estamos avanzando con lo que quiero. No es fácil llegar a acuerdo, hay cosas que se deben ir afinando. Del 1 al 100, está a un 70%”, contó Vidal en Twitch. Su regreso al Cacique es inminente y su entusiasmo fue evidente a través de la pantalla. Incluso, prometió a los hinchas dejar una pista antes de firmar.

“Antes de ir a firmar me voy a cortar el pelo. Cuando suba una historia es porque me iré a firmar. Si es que se llega a acuerdo. Cuando me avisen que está listo llamo al peluquero altiro. Me gustaría un mohicano blanco, pero se quema mucho el pelo”, dijo a sus seguidores.

“Igual estoy lejos del estadio de Colo Colo (vive en Chicureo), tendrán que venir para mi casa quizás, ja, ja”, siguió. Además, aseguró que usará la dorsal 23, así como en Juventus y en Bayern, y que se la pedirá a Ramiro González, jugador que actualmente ocupa ese número en el Cacique.

