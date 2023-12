Colo Colo tiene todo en el aire pensando en 2024. Los albos no lograron el título de campeón y solo lograron finalizar terceros en la tabla de posiciones, sacando cupo a la fase previa de la Copa Libertadores. Ahí, los albos deberán ganar dos rondas para optar meterse a una nueva fase de grupos.

Sin duda, un panorama complicado considerando además que la continuidad de Gustavo Quinteros tampoco está clara. Recién jugado el partido ante Magallanes, los albos se reunirán con el DT para definir si sigue liderando al club en el próximo año.

Jaime García descartado para Colo Colo

Pero en paralelo, distintos nombres empiezan a sonar como candidatos a tomar la banca alba: Ivo Basay, José Luis Sierra, Jaime García o incluso Nicolás Córdova, han sido mencionados como posibles reemplazantes del actual entrenador, aunque por ahora son solo sondeos.

Pese a ello, dentro de ese proceso, ya se descartó al primer nombre: Jaime García. El ex DT de Ñublense, de acuerdo con lo señalado por DaleAlbo, no llegará a Pedrero por expresa decisión de Blanco y Negro, ya que no se asemeja al perfil que buscan.

Esto, por dos razones. En la directiva buscan que Quinteros sea el desde, es decir, en caso de tener que traer a alguien nuevo, que sea de igual o mayor renombre que el argentino. Además, también quieren un DT con un manejo en camarines con nombres importantes y García no cuenta con eso.

De cualquier forma, en el Cacique deben apresurarse en definir lo que ocurra el próximo año. El tiempo no abunda, ya que la fase previa se inicia en febrero y a esas alturas, en un escenario ideal, debería estar el plantel conformado para luego solo pensar en la Libertadores.

¿Era Jaime García un buen nombre para Colo Colo? ¿Era Jaime García un buen nombre para Colo Colo? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.