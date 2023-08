Este jueves la ANFP reveló la nueva fecha para el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo. Pero además del día, la entidad confirmó que el encuentro se llevará a cabo en el estadio Santa Laura, algo que no cayó muy bien.

Y es que durante la última temporada el terreno de juego del recinto de Independencia no ha estado en sus mejores condiciones. Esto preocupa y mucho tanto a Mauricio Pellegrino como a Gustavo Quinteros, quienes criticaron y le dieron con todo.

Las críticas de la U y Colo Colo al estadio Santa Laura

Este viernes los técnicos de Universidad de Chile y Colo Colo hablaron en conferencia de prensa. A ambos se les consultó por el Superclásico en el estadio Santa Laura, dando duras respuestas al estadio del terreno de juego.

Mauricio Pellegrino, quien solicitó incluso salir de la catedral de Independencia, explicó su pedido. “Lo que planteé realmente era que mejoremos el estadio. El campo estaba seco, irregular y pregunté si se podía cambiar”, criticó.

“Si no se puede hay que adaptarse, siempre he sido así, pero por los futbolistas que tenemos, queremos un campo con mejores condiciones. Pero no hay excusas, hay que adaptarse”, añadió el estratega de la U.

A sus dichos se sumó Gustavo Quinteros y Colo Colo. “Nosotros hemos sufrido con estados del campo que no son óptimos. Cuando vas a una cancha con muchos partidos seguidos y recitales, es imposible tener un piso de la mejor manera”, lanzó.

“Para todos los equipos, no hay nada mejor que un piso adecuado para jugar mejor y para darle un espectáculo mejor a la gente. Los últimos partidos en algunas canchas no se ha visto no porque los equipos no juegan bien, sino porque no se puede. Eso es algo que no ayuda al fútbol nacional”, añadió.

Finalmente, Gustavo QUinteros hizo un llamado a todo el fútbol chileno para que no pase lo que se ha visto en Santa Laura. “Ojalá podamos llegar a ese partido y todos los otros con un piso de la mejor manera posible para que los jugadores se sientan cómodos y se pueda jugar un mejor fútbol, que la gente vaya al estadio y vea un mejor espectáculo”.

¿Cuándo se juega el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo en Santa Laura?

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo estaba inicialmente programado para el 3 de septiembre. Sin embargo, esto se modificó y será el 2, un día antes. Todo por problemas de seguridad por un evento de música urbana.

¿Cómo está el historial del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo?

En 193 partidos disputados, Colo Colo lleva 89 triunfos, Universidad de Chile 46 victorias y se han registrado 56 empates en total. Los números dejan en evidencia la gran diferencia entre uno y otro, con un total de 41 alegrías de ventaja para el Cacique.