Colo Colo sigue en la búsqueda de refuerzos para el segundo semestre. Los albos solo cuentan con Javier Correa y se esperan al menos dos nombres más para el plantel de Jorge Almirón. Entre los principales candidatos asomaba Mauricio Isla. Pero las negociaciones se han estirado más de lo imaginado.

Incluso en las últimas horas fue ofrecido a Universidad de Chile. Los representantes del Bicampeón de América llegaron hasta el archirrival y ya recibieron una propuesta salarial.

Decisión que llegó hasta Almirón y que le bajó el perfil, dejando a entrever que es decisión de Isla y de quienes lo manejan. “No me preocupa demasiado. Si se da la posibilidad, bienvenido. Si se va a otro equipo, no hay problema, estamos preparados”, expresó el ex adiestrador de Boca Juniors.

Pero en el Cacique no se quedan de brazos cruzados y siguen buscando refuerzos. Así lo reveló Dani Arrieta que en la edición de Pelota Parada de este viernes detalló que Blanco y Negro va en busca de Matías Catalán.

¿Cuándo llegan los refuerzos a Colo Colo?

Hasta el momento el único confirmado es Javier Correa. Tras ello, todo indicaba que Mauricio Isla sería el segundo refuerzo, pero lo complicado de su negociación provocaron que ahora se busque a Matías Catalán pese al portazo que ya recibieron de Talleres.

Además de Mauricio Isla, ahora Colo Colo va en busca de Matías Catalán

“Isla sigue en carrera, pero en Colo Colo también se negocia por Matías Catalán. Al menos está haciendo el intento por el central y que ahora es la prioridad de Jorge Almirón. El DT les dijo a los dirigentes ‘si queremos competir hay que invertir’”, aseguró el periodista de TNT Sports.

Por lo que en las próximas horas podrían haber importantes novedades. Cabe consignar que le quedan dos semanas a Colo Colo para poder asegurar sus nuevos refuerzos.