Fue junto a Arturo Vidal, quizás la figura del partido de ida entre Colo Colo y River Plate. Se trata de Carlos Palacios, el autor del gol en el Estadio Monumental y que preocupa hoy en el elenco argentino.

Es que la joya alba ha sido tendencia durante la semana en los medios internacionales, quienes no lo tenían en el radar hasta antes del encuentro de ida. Por ello, en el partido de revancha, las miradas estarán puestas en el formado en Unión Española.

Y uno que escanea bien a Colo Colo es Jorge Valdivia. El Mago, ahora comentarista de ESPN, sabe que las posibilidades del Cacique pasan por él, lo que ya tomaron nota en el Millonario.

“No tenían los ojos puestos en él”

Jorge Valdivia analizó lo que será el duelo colocolino y sus posibilidades en el Monumental de Núñez, donde explica que en un inicio River Plate no conocía mayormente el nivel de Carlos Palacios.

Carlos Palacios. Photosport.

“No por desconocimiento, pero sí por su intermitencia no le prestaron tanta atención en Santiago. No tenían los ojos puestos en ese jugador (Palacios), estaban en Correa, Vidal e Isla”, dijo el ex “10” de Colo Colo, en ESPN.

Siguiendo con su tesis, El Mago reafirmó que “cuando vieron que Palacios hacía las jugadas, era tarde. Se encontró bien con Arturo, las libertades que tuvo en Santiago sabrán que deben presionar a Vidal y Palacios para no dejarlo girar para que esté frente al arco rival, porque te generan daño”.

“Por eso será importante la compañía que tenga en la mitad de la cancha. Debe pensar rápidamente, tener la jugada definida antes de recibir el balón. El equipo debe descansar en él”, cerró Valdivia, en relación a Carlos Palacios.