A horas de comenzar la recta final de la temporada 2024, Colo Colo lamenta una noticia que tiene asustados a todos sus hinchas. Carlos Palacios sufrió una grave lesión en uno de los entrenamientos del fin de semana y estiró su mal momento tanto dentro como fuera de la cancha.

La Joya había tenido que aguantar la polémica por su salida de la selección chilena y el sensible fallecimiento de un sobrino, pero no era lo único que le tenía el destino. Una “disyunción acromioclavicular del hombro izquierdo” lo tiene como la gran duda para los últimos partidos del año, los que no se quiere perder.

El jugador ha dejado en claro que su sueño es ser campeón con el equipo de sus amores y tal punto llegan las cosas que tomó una drástica medida. Y es que a pesar de su terrible problema físico, el 7 albo hará todo lo posible por ayudar a sus compañeros a alcanzar el objetivo.

Carlos Palacios toma decisión para ayudar a Colo Colo luego de su lesión

Carlos Palacios tiene claro que lo que queda de temporada pueden ser sus últimos partidos con la camiseta de Colo Colo. La Joya ha dejado en claro su deseo de salir en 2025, pero primero quiere levantar el título del Campeonato Nacional con el equipo al que le juró amor eterno.

Por amor a Colo Colo, Carlos Palacios tomó una drástica decisión luego de su terrible problema físico. Foto: Photosport.

Es por ello que luego de su terrible lesión, los planes del 7 albo se vieron más que afectados. Sin embargo y a pesar de todo, no bajará los brazos por estar presente dentro del campo de juego.

Según reveló Rodrigo López en DSports, Carlos Palacios decisión no operarse de sus molestias. El extremo fue visto con un cabestrillo en su brazo izquierdo y aspira a recuperarse sin pasar por el quirófano para poder estar con Colo Colo en la recta final.

De hecho, el plan es no jugar ante Magallanes en la Copa Chile y apuntar directo al fin de semana, donde vivirán una jornada clave ante Deportes Iquique. Todo esto, mientras el club espera por lo que pase en el Tribunal de Disciplina con la denuncia de Universidad de Chile.

Si las cosas salen bien en el escritorio, al Eterno Campeón le quedarán dos fechas por jugar para levantar el título. Una de ellas será ante los Dragones Celestes, que vendrán a pelear con todo por su lugar en la Copa Libertadores y asoman como una gran amenaza.

Carlos Palacios deja en claro así que hará todo por dar una vuelta olímpica junto a Colo Colo. La Joya no quiere irse con los brazos vacíos y ruega para que su cuerpo lo acompañe, aún con el riesgo que eso puede significar si llega a recibir un golpe en la zona afectada.

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios esta temporada?

Carlos Palacios ha logrado disputar un total de 40 partidos oficiales con Colo Colo esta temporada previo a su lesión. En ellos ha marcado 12 goles, ha aportado con 11 asistencias y alcanza los 3.194 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Carlos Palacios no estará presente en el próximo desafío de Colo Colo. Este martes 29 de octubre a partir de las 18:00 horas el Cacique recibe a Magallanes buscando la remontada en la Final Regional de la Copa Chile.