"Se le puede ganar": Leonardo Gil no se achica y desafía a Boca Juniors

Colo Colo vuelve a la cancha para jugarse su continuidad en la Copa Libertadores 2023. La próxima semana el Cacique visita a Boca Juniors en La Bombonera, con la obligación de sumar para llegar con vida a la última fecha de la fase de grupos.

El empate contra Monagas y la victoria del Deportivo Pereira contra los Xeneizes dejó cuesta arriba las cosas para el equipo de Gustavo Quinteros. Ahora sólo sirve ganar y así tener chances de meterse en octavos de final del certamen, algo que Leonardo Gil confía en lograr.

Leonardo Gil cree que se le puede ganar a Boca Juniors

Colo Colo trabaja con todo para enfrentar el duelo contra Boca Juniors por Copa Libertadores. Este viernes y tras el entrenamiento, Leonardo Gil habló en conferencia de prensa y dejó claro que a los Xeneizes se les puede ganar.

“Es un partido que se puede ganar, pero también perder, porque necesitas mucha concentración”, advirtió de entrada. “Hay que estar atentos, es una cancha difícil, pero vamos con entusiasmo y ganas porque todavía nada está dicho. Tenemos chances y este partido es importante para lo que viene”.

Pero más allá de lo complicada que puede ser la visita, Leonardo Gil enfatizó que “me tocó jugar varias veces en La Bombonera y sé el ambiente, lo que será y se va a transmitir. Me tocó cuando estaba (Juan) Roman (Riquelme), que era otro, no creo que sea el mismo de años atrás”.

En esa misma línea, dijo que Boca Juniors no llega en las mejores condiciones. “Vienen con jugadores lesionados y en duda, entonces es un gran momento para aprovecharlo. Hay que respetarlo porque en su cancha es fuerte y la gente empuja, hace que el jugador saque ese plus, lo he vivido”.

“Es un rival, si estamos concentrados y corremos los 90 minutos, finos en los últimos metros, se le puede ganar. Vamos con confianza, porque somos 11 contra 11. Pasar de fase es algo que hace tiempo no se puede conseguir y lo tenemos ahí, nada está perdido. Vamos con ilusión”, sentenció.