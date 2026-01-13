A espera de la temporada 2026 del fútbol chileno, en el programa Todo Es Cancha de Zapping se generó un sabroso debate. El panel consideró que el hincha de Colo Colo en el último tiempo se está pareciendo al fanático de Universidad de Chile, en lo que consideraron “conformismo”.

Es conocido que la hinchada azul tiene la premisa del “en las buenas y en las malas” prácticamente grabado en la piel. El apoyo en el Chuncho casi siempre es constante y sostenido, mientras en la vereda alba, históricamente el forofo albo se ha caracterizado por ser más exigente, exitista y de poca paciencia cuando los resultados no acompañan.

“El hincha de Colo Colo está adquiriendo la costumbre que tuvo por años el hincha de la U: aceptan cualquier cosa”, lanzó Francisco Eguiluz.

Marcelo Muñoz agregó que “el hincha de la U, el hincha de Colo Colo, incluso el de la Católica, se está comiendo cualquier caramelito hoy con jugadores… ¡Es lo mejor que nos ha pasado en la vida!”.

Por su parte, Cristóbal Navarro añadió que “y tú vas al estadio y todo el hincha… Yo a los estadios que voy, están muy conformistas. Y si dices: está jugando horrible, te tratan de chaquetero”.

“O si comentas una crítica de un jugador, porque jugó horrible, eres chaquetero. Entonces tienes que bancarlos, da lo mismo que jueguen mal. Pero eso perjudica al equipo, no lo beneficia”.

Publicidad

Publicidad

Muñoz retomó la palabra: “en Colo Colo aplaudieron a Emiliano Amor cuando lo expulsaron contra Audax, en el partido más importante del año, hueón. Peleabas para ir a una Copa Sudamericana, y lo expulsan a Amor y lo aplaudes… da lo mismo Emiliano (aplaude irónico). ¡Qué es eso! No hablo que respondan con violencia, pero el hincha se puede manifestar como corresponde”.

“El nivel de exigencia es bajo. (…) El hincha de la U, que estuvo 25 años sin ser campeón, y yo soy hincha de la U… aplaudía cualquier huevada. Cualquier cosa. Y a Colo Colo, lamentablemente, le está pasando eso. Exactamente lo mismo, aplauden cualquier porquería”, sentenció Eguiluz.