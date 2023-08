Colo Colo pagó caro los errores de no haber renovado a tiempo a sus jugadores la temporada pasada. El Cacique se quedó sin varias de sus figuras por no concretar su continuidad a tiempo y aprendió una dura lección.

Es por ello que, para no repetir los mismos condoros, la dirigencia ha trabajado con todo para llegar a acuerdos. Y con uno de ellos puede celebrar que por fin salió humo blanco: Esteban Pavez.

Esteban Pavez renueva con Colo Colo para la próxima temporada

Colo Colo no quiere seguir sufriendo con la demora en sus renovaciones y luego del triunfo contra Everton confirmó la continuidad de Esteban Pavez. El capitán terminaba contrato a finales del 2023, pero ya tiene todo listo para seguir en el club.

Tal como lo manifestó el propio jugador y lo pidió Gustavo Quinteros, el Cacique selló la permanencia del volante. “No sólo está encaminada porque también les puedo comentar que cerramos ya con Esteban”, explicó Alfredo Stöhwing..

“Estamos contentos de que pueda seguir con nosotros. Son dos años más de contrato, después el gerente deportivo va a poder hablar con más detalles, pero ya cerramos con él”, añadió, confirmando que Esteban Pavez se queda hasta 2025.

De hecho, Alfredo Stöhwing valoró la facilidad para llegar a acuerdo con el capitán. “Nos sentamos a conversar y pudimos negociar de forma muy tranquila con él”.

El propio jugador celebró su renovación tras la victoria ante Everton. “Muchas veces he dicho que es un sueño lo que estoy viviendo, me hubiese gustado que fuera de otra manera en copas internacionales, pero disfruto el proceso. Me siento como en casa. Sólo falta la firma”.

Colo Colo asegura así la continuidad de Esteban Pavez y evita cometer errores como los del año pasado. El Cacique quiere pelear el título y así volver al plano internacional a pagar una deuda pendiente en la era de Gustavo Quinteros.