El mercado de pases se sigue moviendo y Colo Colo podría ser protagonista con una nueva baja. Esto debido a que Fernando De Paul se sumaría a la lista de salidas del Cacique.

El portero renovó su vínculo a finales del 2024 y se perfilaba como gran candidato a ser titular con la ausencia de Brayan Cortés. Sin embargo, Jorge Almirón le dio le respaldo al seleccionado nacional por lo que el “Tuto” quedó renegado a un papel secundario nuevamente.

Bajo este panorama, desde Argentina indican que ya hay un club interesado y que estaría muy cerca de abrochar la llegada del portero. Así lo revele La Capital que apunta a que Newell’s será el nuevo club de Fernando De Paul.

Mercado de fichajes: ¿Qué pasa con Fernando De Paul?

Lo llamativo es que dentro de los argumentos para su salida, indican que hay un distanciamiento importante con el DT. “La relación con el técnico argentino Jorge Almirón estaría totalmente quebrada”, detallaron. Pero a su vez apuntan a que el ex U de Chile deberá forzar su salida para llegar al cuadro rosario.

Medio argentino revela que hay quiebre en el camarín albo

“La Lepra no estaría dispuesto a desembolsar un dinero que el conjunto colocolino pediría por el futbolista”, mencionan por los 1,5 millones de dólares que se exigirá por Fernando de Paul.

En tanto, el sitio Sin Mordaza apunta a que la ausencia del portero en el partido ante Peñarol no fue casualidad. “Fue ofrecido hace algunos días, no tiene titularidad en Colo Colo y busca nuevos horizontes”, detallaron. A su vez también comparten el dato de que Fernando De Paul no se lleva bien con Jorge Almirón.

Por lo que en las próximas horas el golero de 33 años podría dar un nuevo salto en su carrera para jugar en la primera división de Argentina.