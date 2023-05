Quinteros pide un Colo Colo copero: "Hay que aprovechar que Monagas no viene bien"

Colo Colo no goza de un buen presente futbolístico, pero a pesar de eso en Copa Libertadores tiene las opciones intactas de avanzar a octavos de final. Para eso, el partido contra Monagas de este martes es crucial, pues es el elenco más débil del grupo.

Gustavo Quinteros manifestó en la conferencia de prensa previa al partido en Venezuela que “es un partido importante, porque de no ganar perderíamos chances. Pero ganando, tampoco nos asegura la clasificación, tenemos que seguir sacando puntos”.

Agrega el estratega que “vinimos a buscar el triunfo, haremos lo posible para ganar el partido y sumar de a tres, para darnos posibilidades de clasificar a la siguiente fase”.

Los albos jamás han enredado puntos contra un rival venezolano en Copa Libertadores. Por lo mismo es que se le consultó a Quinteros sobre ese escenario, asegurando que “esa presión no la sentimos, pero sí hay chicos que van a jugar y que a lo mejor pueden sentir presión o responsabilidad, porque no tienen tanto recorrido ni partidos en Copa Libertadores, pero nosotros ya lo tenemos y no sentimos presión”.

También indicó el ex estratega de la selección de Ecuador que “es uno de los partidos claves. Monagas hoy no está en su mejor momento, ahora tiene dos derrotas y tenemos que aprovechar eso. La idea es volver a repetir el partido contra Boca Juniors, que fue muy bueno y evitar los errores que hemos cometido”.

En efecto, Monagas no gana hace un mes, desde el 23 de abril. Desde entonces, cayó en la Copa ante Pereira y luego en el torneo local ante Metropolitanos, Rayo Zuliano y Caracas.

“Contra Boca hubo jugadores que no tuvimos en los otros partidos. Si recuperamos a Gil, al 100 por ciento a Bolados y a Ramiro González, podemos jugar con los mismo que contra Boca, excepto Carlos Palacios que fue expulsado.

Cuando te faltan tres o cuatro jugadores se resiente el funcionamiento, pero cuando tuvimos a la mayoría a disposición jugamos a buen nivel”, comentó, a pesar de que ve complejo que Ramiro pueda jugar.

Sobre el presente del Popular, comentó que “si bien no jugamos bien el primer tiempo contra Curicó, el segundo fue bueno, más allá de que lamentablemente nos quedamos con un hombre menos y no pudimos revertir la situación, pero futbolísticamente mejoramos”.