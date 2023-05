Arturo Vidal no lo pasa bien en Flamengo pese a la llegada de Jorge Sampaoli a la banca del cuadro brasileño. El mediocampista chileno está cruzado con los hinchas y es recurrente objetivo de las críticas de los hinchas del Mengao.

Como si fuera poco, hace unos días la prensa local adelantó que Arturo Vidal tiene los días contados en el Rubronegro y todo apunta a que será uno de los tres jugadores cortados para el segundo semestre del año.

Así las cosas el futuro de Arturo Vidal está por definir, reviviendo la posibilidad de un regreso a Colo Colo. Sin embargo, y pese al interés del propio Gustavo Quinteros, la directiva del Cacique tiene descartado fichar al Rey Arturo. En RedGol en La Clave, Edson Figueroa reveló que el DT preguntó por el King, pero la respuesta fue negativa.

“Quinteros preguntó por Arturo Vidal. Más allá de la respuesta con la que se encontró, el técnico preguntó si había posibilidades de traerlo porque a él le gustaría tenerlo. Hace varias semanas hizo esa pregunta”, dijo el panelista del espacio radial de la casa.

Siempre bien dateado de la interna del Cacique, Figueroa agrega que “la respuesta de Morón fue más interpretando a los dirigentes, porque este tema se ha conversado en algún momento. Y está el bloque Vial que es más intransigente en el sentido de no traer a Vidal por un montón de circunstancias. La respuesta fue casi no preguntes porque no va a pasar”.

Edson Figueroa sentencia que “por ahí paso la respuesta, pero hubo una consulta de Quinteros. Y de momento, Colo Colo sólo buscará un lateral derecho, siempre dependiendo de los que pase en la Copa Libertadores”.