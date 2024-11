El Indio termina contrato y está más lejos que cerca de renovar con el Cacique. El ex delantero detalló las razones por las que no quiere estampar la firma.

Brayan Cortés está animando la gran teleserie en el mercado de pases de Colo Colo tras la temporada 2024. El Indio termina su contrato con el Cacique y, después de un gran año a nivel personal, aspira a dar el salto al extranjero.

Boca Juniors ha sido el principal interesado en sacarlo del Estadio Monumental, pero por ahora sólo hay conversaciones. En el directorio albo avisaron que lo quieren retener a toda costa, pero hay cosas que hacen dudar al portero de seguir, según reveló Patricio Yáñez.

El ex delantero sorprendió al revelar los motivos por los que el Indio está cada vez más lejos de una renovación con el Cacique. Y entre ellas está el sueldo, su deseo de ir al extranjero y hasta Fernando Felicevich.

Patricio Yáñez y las razones que alejan a Brayan Cortés de Colo Colo

El futuro de Brayan Cortés en Colo Colo está cada vez más en duda y no sólo por el deseo del jugador de dar el salto al extranjero. El Indio aspira a jugar en el exterior, pero con otros puntos que lo tienen con ganas de dejar el Cacique.

Brayan Cortés parece estar más lejos que cerca de Colo Colo. Foto: Photosport.

En Puntapié Inicial de Radio Agricultura, Patricio Yáñez se refirió al caso del portero y reveló los motivos por los que no ha renovado. “El plazo es el 30 de este mes, el otro sábado. Ese es el plazo que tiene para contestar”, remarcó.

Fue ahí que el ex delantero señaló que el tema salarial ha sido una parte muy importante. “Entiendo que todavía está lejos la cifra. No quiere llegar a lo que gana (Arturo) Vidal, pero sí a lo de (Javier) Correa que es el segundo sueldo más alto de Colo Colo (cerca de 63 millones de pesos mensuales)”.

“Es un jugador de selección. Él quiere irse no porque no tenga apego a Colo Colo, sino porque apunta a la experiencia y está en el momento preciso. Tiene fecha el 30, que hasta ahí lo espera o busca otro portero”, añadió

Pero eso no fue todo, ya que Patricio Yáñez metió hasta a su representante en el baile. “Fernando Felicevich está moviéndose de manera importante. No le gusta la oferta o tener que irse al León, tiene como objetivo el fútbol argentino“.

Y es que el nombre del portero también está en carpeta del elenco mexicano, aunque no es algo que le llame mucho la atención. “Es León que es de Grupo Pachuca y no es lo mismo que un equipo grande. El Pachuca en sí es una institución modelo de las que no hay muchas en el mundo, tiene una clínica con sus propios traumatólogos, entonces eso lo tiene ahí”.

Finalmente, Patricio Yáñez remarcó que hay que esperar a conocer una versión oficial desde Boca Juniors para soltarle la mano a Brayan Cortés. “Desconozco si hay oferta, creo que debe ser un rumor. Gago dijo que todo lo que se diga es falso y mentira“.

¿Qué debe hacer Colo Colo con Brayan Cortés? ¿Qué debe hacer Colo Colo con Brayan Cortés? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles fueron los números de Brayan Cortés esta temporada?

Brayan Cortés cerró su última temporada de contrato con Colo Colo disputando un total de 40 partidos oficiales. En ellos dejó su arco en cero en 18 encuentros y recibió 28 goles en contra durante los 3.597 minutos que estuvo en la cancha.

¿Qué jugadores faltan por renovar en Colo Colo?

Brayan Cortés no es el único jugador con el que Colo Colo debe resolver su futuro. Además del Indio, el Cacique debe definir las renovaciones de Erick Wiemberg, César Fuentes y Marcos Bolados.