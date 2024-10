Quedan dos fechas para el término del Campeonato Nacional y Colo Colo le lleva dos puntos de ventaja a la U. de Chile en la lucha por coronarse campeón de este año 2024.

Por ello, en la ANFP ya avisaron que la última fecha se juegue con los partidos al mismo tiempo de los equipos que disputan la corona. Colo Colo recibirá a Deportes Iquique, mientras la U visitará a Ñublense.

Y además de encomendarse a Mario Salas en la banca chillaneja, en Macul sueñan con dar la vuelta olímpica en su cancha, lo que no ocurre desde la recordada estrella 30 del 2014.

Anticipan fecha en simultáneo

Si bien aún la ANFP no hace oficial el horario para la penúltima fecha del torneo, según Rodrigo López de DSports esto ya estaría definido.

Por ello, tanto el Colo vs D. Iquique como el Ñublense vs U. de Chile se jugarían el domingo 3 de noviembre, a las 18:00 horas. Se jugará el esa semana, ya que el fin de semana del sábado 26 y domingo 27 no habrá fecha, debido a las elecciones municipales en Chile.

En el duelo de la 1° rueda, ganaron los albos 3-0 /Photosport

Previo al desafío donde los albos podrían dar la vuelta olímpica si ganan ante Iquique y la U no vence a Ñublense, el equipo de Jorge Almirón tendrá otra dura tarea en Macul.

Se trata de la Copa Chile, donde Colo Colo debe remontar un 3-0 en contra en el duelo de vuelta ante Magallanes y así avanzar a las semifinales nacionales, donde lo espera del ganador de la llave Ñublense – Puerto Montt.