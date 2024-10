Arturo Vidal está totalmente confiado en que Colo Colo logrará quitarle el liderato a Universidad de Chile y así alcanzar el título del Campeonato Nacional. El King ha encendido con todo la lucha por el torneo tanto dentro como fuera de la cancha, tal como quedó demostrado este miércoles.

En medio de la preparación para los partidos pendientes ante Huachipato y Unión La Calera, el bicampeón de América anunció la llegada de un nuevo caballo en su criadero. Sin embargo, es el nombre el que ha dado que hablar entre los hinchas.

Y es que con la confianza que lo caracteriza, el volante se la jugó toda bautizándolo con un verdadero sueño para el Cacique. Eso sí, quedará esperar para saber si finalmente el tiempo y los resultados le dan la razón.

Arturo Vidal bautiza con provocador nombre a su nuevo caballo en plena lucha entre Colo Colo y la U

Arturo Vidal llegó a Colo Colo para ser campeón y, por ahora, está dando una tremenda batalla para quitarle el título a la U. El Cacique necesita ganar los dos partidos pendientes que tiene por delante para así quedar como el líder exclusivo y enfrentar la recta final con la primera opción.

Arturo Vidal anunció la llegada de Cacique 34, nombre ligado al soñado título que espera quitarle Colo Colo a la U esta temporada. Foto: Instagram.

Pero para el King ya es casi un hecho que levantarán la copa al final de la temporada. Así por lo menos lo reflejó al anunciar el nacimiento de su nuevo caballo, al que decidió bautizar nada menos que como Cacique 34.

¿Pero por qué esto provoca a la U en la lucha por el título? Esa es la estrella que busca bajar Arturo Vidal con Colo Colo en el Campeonato Nacional esta campaña, aunque todavía no es nada seguro.

El Cacique ha ganado 33 títulos de Primera División y, si le gana la lucha a la U, alcanzará la 34. No obstante, dependerá de sumar los seis puntos ante Huachipato y Unión La Calera para tener la primera opción.

Quedará esperar si el potrillo llega con la marraqueta bajo el brazo como se dice popularmente o si tendrá que esperar otro año para que su nombre tenga sentido.

Arturo Vidal por ahora demuestra que no piensa en otra cosa que no sea levantar la estrella 34 con Colo Colo al final de la temporada. El King deja en claro que así lo cree y ruega para que no le salga el tiro por la culata.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Arturo Vidal sueña con la estrella 34 de Colo Colo luego de haber disputado un total de 29 partidos oficiales esta temporada. En ellos ha anotado 7 goles, ha aportado con 2 asistencias y llega a los 2.244 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Arturo Vidal y Colo Colo por ahora se enfocan en dar un paso más rumbo al título del Campeonato Nacional. Este domingo 13 de octubre desde las 12:00 horas el Cacique jugará su segundo partido pendiente, ante Huachipato, en el CAP.