Colo Colo no tiene margen de error y vuelve a la cancha obligado a ganar. Este jueves el Cacique enfrenta a Deportivo Pereira en la última fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores, donde sólo un triunfo le permite soñar con octavos de final.

El mal inicio de año dejó a los albos casi eliminados del plano internacional, pero con un partido más por jugar pueden lograr la clasificación. Y de no conseguirla, las cosas se complicarían demasiado. Tanto, que Leonardo Pollo Véliz pide que se vayan todos.

Leonardo Pollo Véliz pide que se vayan todos de Colo Colo si no avanzan en Copa Libertadores

Leonardo Véliz conversó con el programa Círculo Central y fue categórico sobre lo que pasará con Colo Colo. Para el Pollo, no existe otra opción más que ganar ya que, de lo contrario, debe haber una poda masiva.

“Si Colo Colo no gana, tienen que irse todos, lamentablemente”, señaló el ex jugador del Cacique. “Es la gran oportunidad. Juegan en casa, no sé el aforo con estadio lleno o no, pero tendrían que ganar”.

Para Leonardo Véliz, la situación de Colo Colo es límite y más luego de caer en dos partidos en los que tuvo todo para ganar. “El peor Boca Juniors de todos los tiempos nos ganó inapelablemente aquí y allá. Hoy están en la cuerda floja”.

La tarea para el Cacique este jueves es ganar a toda costa y así sumar tres puntos que le permitan meterse en octavos de final de Copa Libertadores. Para ello también necesita que Monagas no haga la gracia contra los Xeneizes, ya que eso puede complicar aún más las cosas.

Colo Colo sale a jugarse su última oportunidad para seguir con vida en el plano internacional. Leonardo Véliz deja en claro que cualquier otro resultado debe sacudir al plantel y reestructurar por completo las cosas en el Monumental.

No te pierdas el vibrante desenlace de la fase de grupos de Copa Libertadores/Sudamericana a través de Star+.