Colo Colo cumplió su primer gran objetivo del año y aseguró competencia internacional para la temporada 2024. Luego del triunfo en Mendoza (1-0), los albos empataron en casa contra Godoy Cruz (0-0) y avanzaron a la fase 3 de la Copa Libertadores, la última llave antes de la fase de grupos continental.

Y la clasificación no sólo la celebraron los 30 mil hinchas que llegaron al Estadio Monumental. Desde la distancia, Giorgio Armas, el polémico astrólogo que Jorge Almirón tuvo en Boca Juniors, también festejó el importante paso del Cacique. Hasta se atribuyó el objetivo que lograron los albos.

Una vez terminado el encuentro, Armas se fue a Twitter. “Predicción cumplida. Un pasito más, albos queridos”, publicó. El pronóstico del que hablaba fue el que hizo el pasado 17 de enero, cuando aseguró en la misma red social que “el equipo de mi super amigo le ganará a Godoy Cruz por Libertadores”.

Armas, de nacionalidad peruana, sigue atento la actualidad del Cacique desde de que Almirón asumió el equipo. Mientras el DT estaba en la banca de Boca Juniors, el polémico astrólogo aseguraba que “conversamos todos los días con Jorge. Como siempre lo digo, somos amigos”.

Incluso, el controvertido personaje dijo que Almirón lo había contratado en el Xeneize. Pero, en su llegada a Chile, el técnico le hizo la desconocida. “Este señor me lo sugiere un directivo (de Boca). Un poco más por cábala porque somos muy cabaleros. Hicimos un Zoom, me sacó una foto y se viralizó. No tengo ninguna relación con esa persona, no la conozco”, explicó.

“Se habló en Argentina que me apoyaba en él y para salir a aclarar no tengo tiempo, tengo que dedicarme a entrenar. En estos clubes hay mucha información falsa y no soy de los que sale a aclarar. No hay ningún contacto, no lo conozco”, agregó el estratega colocolino.

