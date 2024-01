En su llegada a Colo Colo, Jorge Almirón fue consultado por una polémica que lo seguía desde su paso por Boca Juniors: su relación con el astrólogo Giorgio Armas. El DT negó tener cercanía con el polémico personaje, pero ahora el peruano volvió a aparecer. Y con algo relacionado al Cacique.

Horas después del debut de Almirón en la banca colocolina, el astrólogo usó sus redes sociales para hacer un pronóstico. Quiso adelantar cómo le irá a Colo Colo en la Copa Libertadores, donde debe jugar la fase 2. “El equipo de mi súper amigo le ganará a Godoy Cruz por Libertadores”, firmó Armas.

No es la primera vez que Armas habla de la suerte de los albos, a pesar de que Almirón le hizo la desconocida. “Si Colo Colo juega un partido en esas fechas agarraría suerte extra de Júpiter, que es un planeta bondadoso y eso nos ayudaría al final de la temporada”, le aseguró a Las Últimas Noticias.

Todavía restan semanas para la definición entre Colo Colo y Godoy Cruz por la Copa Libertadores. Los albos visitarán Mendoza el 22 de febrero, mientras que los bodegueros viajarán a Santiago el 29 de febrero. El ganador de la llave pasará a tercera fase, previa a la fase de grupos.

Jorge Almirón y el astrólogo Giorgio Armas: ¿Amigos o no?

Jorge Almirón fue consultado por Giorgio Armas en su primer día como entrenador albo. “Este señor me lo sugiere un directivo (de Boca). Un poco más por cábala porque somos muy cabaleros. Hicimos un Zoom, me sacó una foto y se viralizó. No tengo ninguna relación con esa persona, no la conozco”, explicó.

“Se habló en Argentina que me apoyaba en él y para salir a aclarar no tengo tiempo, tengo que dedicarme a entrenar. En estos clubes hay mucha información falsa y no soy de los que sale a aclarar. No me corresponde ni lo tomo como algo importante. No hay ningún contacto, no lo conozco”, agregó.

Meses antes, en diálogo con el medio Olé, Armas aseguró que eran amigos. No sólo eso: además, que Almirón lo había contratado cuando era DT de Boca. “Conversamos todos los días con Jorge. Como siempre lo digo, somos amigos. No es un detalle que me haya contratado”, decía.

Luego, en conversación con Las Últimas Noticias y con Almirón ya en Colo Colo, el polémico astrólogo reveló que ya tenía un vuelo agendado a Santiago. “Viajo muchísimo. Estoy en Argentina y Paraguay. También voy a Brasil, porque empiezo con Palmeiras. En Perú con Alianza Lima. Y ahora, Chile”, afirmó.

“Siempre ayudo a Jorge, siempre estoy con él. Somos amigos. Hicimos cosas lindas, las últimas en Boca. Como todos sabrán, pudimos llegar a una final de la Copa Libertadores y quedamos a nada de poder ser campeones. Mi trabajo es asesorar equipos, ahora al más grande de Chile”, sumó.

De todas maneras, su visita a nuestro país tiene una complicación: su exesposa, la chilena Viera Rivera, lo denunció ante la Justicia peruana por secuestro. “Ella no puede creer que un sujeto con estas características pueda entrar a Chile”, dijo el abogado de la mujer ante las declaraciones de Armas.

