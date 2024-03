Maximiliano Falcón casi anotó para darle el triunfo a Colo Colo frente a Godoy Cruz, pero el palo se lo impidió. De todas formas, al Cacique le sirvió el empate sin goles en la revancha y clasificó a la tercera fase de la Copa Libertadores, la última antes de la ronda de grupos continental.

Luego del encuentro, Peluca valoró, así como también lo hizo Jorge Almirón, que los albos hicieron un partido de Libertadores. “Por ahí no tuvimos el mejor partido. No encontramos los espacios, estuvimos un poco imprecisos, pero eso se va a trabajar en la semana, vamos a ver el video y vamos a corregir”, dijo.

“Pero recibir goles para el equipo suma. En lo anímico yo creo que eso nos hace más fuertes. Sabemos que a veces hay partidos en los que la pasas mal, porque no juegas bien o porque pierdes algunos duelos. Pero yo creo que la más clara que ellos tuvieron fue un error nuestro, técnico”, siguió.

“Había que ganar el partido como sea, clasificar como sea. Nos tocó de esta manera porque estuvimos un poco imprecisos, pero tengo fe que el equipo va a ir mejorando. Si nos vieran en la forma que entrenamos, es admirable. Cada trabajo se hace al máximo, terminamos fundidos igual, un día antes de jugar”, añadió.

“Y uno dice, ‘guau, debería haber descanso’. Pero no, esto es para inteligentes, para los vivos y hay que sacar provecho de todo lo que se pueda, seguir aprendiendo y seguir mejorando”, señaló.

Sobre la cancha, que mostró su peor estado en el sector de las áreas, Peluca dijo que “no sé si afectó tanto, porque igual ellos no nos presionaron tanto en la salida. Pero va a mejorar la cancha. En la mitad está espectacular y el tema de las áreas es donde más se termina jugando y más fricción hay, por ahí cuesta un poco más el tema que se arregle. No soy canchero, pero para nosotros no fue un gran inconveniente. Estaba mala para los dos, siempre digo lo mismo”.

Con la clasificación, los albos aseguraron por lo menos estar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Pero el objetivo es continuar en la Libertadores. El rival de Colo Colo en la fase 3 será Sportivo Trinidense, cuadro paraguayo que viene de vencer a El Nacional de Ecuador.

