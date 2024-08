Colo Colo afronta un calendario cargado y este viernes abre la fecha 20 del Campeonato Nacional 2024, como local contra Coquimbo Unido. Los albos vienen de derrotar a Junior de Barranquilla por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Y a espera de la revancha en Colombia, el Cacique recibe elogios cafetaleros en lo que respecta a su indumentaria y uniforme. Fue en ESPN F90 Colombia.

Para poner en contexto, Rafael Sanabria mostró su molestia por la indumentaria utilizada por Junior, encontrando la respuesta de en el panel de Nicolás Samper.

“No me gustó el partido de Junior, y tampoco me gustó ese uniforme”, dijo Sanabria mientras Samper acotó que “el de Colo Colo me pareció un uniforme muy bonito, de los más bonitos que existen. Es muy clásico”.

Primer tiempo desastroso de Junior

Asimismo, Martín Arzuaga sostuvo que “no me gustó para nada el partido. El primer tiempo fue desastroso”. Mao Molina añadió que “en los partidos de Libertadores el planteamiento de Reyes fue claro en intentar poner un bloque para quitarle dinamismo al juego de Colo Colo, tratar de retrasarlo. Pero con lo que tiene, podía haber ofrecido un poquito más y arriesgar más en ataque”.

El Cacique afrontará el duelo contra Coquimbo, probablemente con dosificación. El martes estará en Barranquilla para jugar la vuelta ante Junior. El ganador de la llave se mete en cuartos de final de Copa Libertadores contra River Plate o Talleres.

Colo Colo en la ida ante Junior.

Los albos llegan a la revancha con la ventaja del solitario gol de Vicente Pizarro en la ida… y claro, con el orgullo de vestir uno de los uniformes “más bonitos que existen”.

¿Cuándo es el próximo partido de Colo Colo?

Tras derrotar a Junior por la ida, Colo Colo recibirá a Coquimbo Unido este viernes 16 de agosto, desde las 19:00 horas en el estadio Monumental, por la fecha 20 del Campeonato Nacional. La revancha contra los colombianos está pactada para el martes 20.