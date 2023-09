Arturo Vidal se convirtió en tema de Colo Colo y no son pocos los que esperan ver al King nuevamente de regreso en el estadio Monumental vistiendo la camiseta de Colo Colo. El mediocampista se recupera de la operación a la rodilla en Chile y se abre una pequeña ilusión para los albos.

En Deportes en Agricultura, el ex futbolista de Colo Colo, Patricio Yáñez, se sinceró sobre su opinión por Vidal y el Cacique versión 2024.

“Yo creo que la misión de Colo Colo para el 2024 es, a partir de la llegada de Arturo Vidal, potenciar un plantel con dos o tres figuras para ir a competir en el campo internacional. Eso sería una cuestión interesante para reflotar el fútbol chileno y a Colo Colo”, dijo el Pato.

Agregó que “sé que los números a lo mejor no acompañan para invertir, pero Blanco y Negro le debe a los hinchas de Colo Colo tener un equipo altamente competitivo”.

Yáñez complementa que “si el punto de partida es el retorno de Arturo Vidal, comenzar a fortalecerlo. Quizás es una utopía lejana, pero yo traería a Vidal, tres jugadores, y vamos a competir en el plano internacional de verdad. En un anhelo más que una realidad”.

“¿Repatriar a Bravo o Vidal primero? A Vidal. (…) Si Vidal quiere estar en Colo Colo se desprende del contrato (con Athletico Paranaense), me queda un año, quiero salir, quiero los afectos y cariño. Tipo en este tiempo de recuperación me he dado cuenta que sin Colo Colo no puedo vivir, dejo lo competitivo de lado y me voy a despedir como futbolista en Colo Colo”, sentenció Patricio Yáñez.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.

¿Qué lesión sufrió Arturo Vidal?

Tras el partido con Colombia en eliminatorias, Chile informó de la grave lesión de Arturo Vidal. Ahí se señaló que el King sufrió una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular en su rodilla derecha, la que obligó a una cirugía.

¿Hasta cuándo tiene contrato Arturo Vidal en Athletico Paranaense?

Arturo Vidal firmó contrato con Athletico Paranaense hasta diciembre del 2023 luego de salir de Flamengo. Sin embargo, luego de lesionarse de la rodilla, existe la posibilidad de que el vínculo se extienda por un año más.