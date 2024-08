Colo Colo clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores y devuelve al fútbol chileno entre los ocho mejores del continente después de varios años. En la siguiente ronda el Cacique enfrentará a River Plate o Talleres de Córdoba, pero hoy es momento de celebrar en nuevo triunfo contra Junior, esta vez en Barranquilla.

En Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez se mostró muy contento con la clasificación de Colo Colo y la forma en que consiguió los boletos. Es más: el otrora delantero deja botando que podrían alinearse los penales para el Cacique con el “menos a más” del DT albo, Jorge Almirón.

“Muy feliz, muy contento por lo que hizo Colo Colo. Lo más relevante e importante es la victoria de Colo Colo anoche, perdona que me meta, no sé en qué tema estábamos, pero me pareció de mucha jerarquía”, dijo Yáñez.

El ex atacante de la selección chilena y el Cacique expuso que “hay que ir a ganarle al Junior en la condiciones que se juega habitualmente en Barranquilla. Se sufrió en momentos, en otros no, pero me parece que Colo Colo hizo un gran partido. Mostró carácter, jerarquía”.

¡Epa! Almirón de menos a más

Por último, Patricio Yáñez destacó que “el trabajo que está haciendo Jorge Almirón en el campo internacional va de menos a más. En el Campeonato Nacional esto no se aprecia con la nitidez que se vio en esta llave contra Junior, pero tenemos a un Colo Colo instalado en cuartos de final de la Copa Libertadores con justicia”.

Ahora Colo Colo se mentaliza en el duelo de este domingo como visita contra Everton, por la fecha 21 del Campeonato Nacional. Los albos deben sumar de a tres para mantenerse en la lucha por la punta con Universidad de Chile.

Colo Colo avanza en Copa Libertadores y Pato Yáñez explica por que hay para ilusionarse.

En paralelo, Colo Colo queda pendiente a la revancha de River Plate contra Talleres de Córdoba, que se jugará esta noche desde las 20:30 horas. En la ida ganó el Millo por 0-1 y de acá saldrá el rival de los albos en cuartos de final.

¿Cuándo es el próximo partido de Colo Colo?

Tras clasificar en Copa Libertadores ante Junior, Colo Colo vuelve a la acción este domingo 25 de agosto, desde las 15:00 horas, en el estadio Sausalito. El duelo es válido por la fecha 21 del Campeonato Nacional.