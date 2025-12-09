Es tendencia:
Colo Colo

Pato Yáñez se cansa de Arturo Vidal: “Es una roca en el zapato para Colo Colo”

Pato Yáñez reaccionó a los polémicos dichos de Arturo Vidal en Colo Colo y dejó un fuerte mensaje para el volante.

Por Javiera García L.

Pato Yáñez fue durísimo con Vidal en Colo Colo
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTPato Yáñez fue durísimo con Vidal en Colo Colo

Colo Colo cerró su desastroso año de la peor manera posible, porque quedó fuera de competencias internacionales para 2026. Y a la tensión de fin de temporada se sumaron las declaraciones de Arturo Vidal.

El King fue durísimo al evaluar la campaña del Cacique. “El equipo está siempre en el aire, nadie se hace responsable, solo los jugadores grandes”, dijo, sumando que “hubo gente trató de tirar para atrás el carro y así nos fue“.

Incluso, le soltó la mano al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. “Muchas veces hablé con él, antes de llegar a este punto, y él no aceptó. Vamos a seguir luchando y vamos a ver qué viene de aquí en adelante“, sumó.

Las palabras del mediocampista no gustaron mucho y ahora Patricio Yáñez analizó el tema. “Vidal se ha transformado en una roca en el zapato. Los dirigentes no se van a atrever a tomar una decisión con él“, contó.

Pato Yáñez: “Vidal no aportó este año en Colo Colo”

Patricio Yáñez incluso abrió la puerta de salida. “¿Le haría bien a Colo Colo que no siguiera?”, le preguntaron. “¿En las condiciones de este año, donde no aportó? Se suma a los jugadores que no dieron el ancho“, contestó.

Por último, condenó que “son declaraciones muy agresivas de Vidal, que van en contra del técnico y de los dirigentes de Blanco y Negro“.

