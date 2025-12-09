Arturo Vidal tuvo una de las temporadas más difíciles de su exitosa carrera y Colo Colo decepcionó en el 2025. Por esta razón, tanto el jugador como el club recibieron duros cuestionamientos.

El King prometió luchar por la Copa Libertadores y además, repetir el título nacional en el año del centenario. Sin embargo, no pudieron estar más lejos de las expectativas. De hecho, ni siquiera lograron clasificar a una copa internacional de cara al 2026.

Arturo Vidal y su mensaje para el 2026

Luego de la derrota ante Audax Italiano, Arturo Vidal no tuvo pelos en la lengua y salió a criticar a todos. Desde la dirigencia hacia abajo, nadie se salvó de los dardos del campeón con Juventus, Bayern Múnich y Barcelona.

“Tengo contrato, no sé quién va a seguir a cargo, aquí no se sabe nada, de verdad que todos los jugadores, el equipo está siempre en el aire, nadie se hace responsable, solo los jugadores grandes, y así nos fue“, dijo Vidal tras la caída ante los Itálicos.

A algunos no les agradaron las palabras de Arturo Vidal, pero el bicampeón de Copa América intenta dar vuelta la página y concentrarse en lo que será el 2026. Pese a que en algún momento puso en duda su continuidad, ya tiene claro que su futuro es en Macul. Así lo demostró en redes sociales.

El King fue etiquetado por su pareja, Sonia Isaza, en una historia de Instagram. Ahí se les podía ver a ambos corriendo en una trotadora. En el video, el oriundo de San Joaquín agregó un elocuente mensaje. “No hay tiempo de nada, solo trabajar, trabajar y volver con todo”, escribió junto a corazones blanco y negro.

Arturo Vidal jugó 27 partidos en el 2025, anotando 3 goles y entregando 1 asistencia. Fue uno de los peores años futbolísticos para el King, quien es el mejor pagado del fútbol chileno con un sueldo mensual de cerca de 115 millones de pesos.