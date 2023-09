Un apretado empate consiguieron Universidad de Chile y Colo Colo en el Superclásico de este sábado. Un duelo marcado por la fricción y por el tiempo de dominio que tuvieron cada uno. Mientras el Cacique pudo cerrar el partido en el primer tiempo, los azules tuvieron la chance de ganarlo en el segundo.

Pero en el balance, el resultado no termina de ser bueno para el Cacique, más allá de que Gustavo Quinteros señale que no es un mal punto. El cuadro albo no logra acercarse a los mineros y más allá de tener dos partidos pendientes, va a depender de que Cobresal se caiga para poder pelear la corona.

Es por eso que Pato Yáñez criticó el rendimiento albo y destacó las complicaciones que tendrá el Cacique para pelear el torneo. “No es que uno esperara mucho, pero acá el que queda en deuda es Colo Colo. Es el que tenía que ganar el partido según muchos por el funcionamiento”, apuntó en Agricultura.

“Colo Colo tuvo los primeros minutos de posesión del balón y llegadas, pero después el partido fue de mucho equilibrio. La U jugaba por la supervivencia de su técnico. Se hablaba que si la U perdía mal probablemente Pellegrino no continuaba”, relató.

“Cuando proyectas el trabajo de Colo Colo, hoy pierde dos puntos. Independiente del rival, por la lucha de pillar al puntero. Además, tuvo jugadores bajísimos: Palacios anduvo mal, Gil no la tocó, Bolados no logra entrar en juego y Benegas salva con el gol, pero escaso”, agregó.

“Colo Colo se resintió y demasiado por la irresponsabilidad de Thompson y Pizarro, pichanguenado en una liga. Esto perjudicó a Colo Colo. Están bien sancionados, pero en el funcionamiento perdió y demasiado”, destacó.

Además, cerró señalando que “es un gran punto para la U, si le daban el punto lo firmaban antes del partido, no así Colo Colo en la lucha de pillar a Cobresal. En el trámite estuvo bien que repartieran puntos”.

¿Cuál es el próximo partido de la U y de Colo Colo?

Tras el empate 1-1 de Universidad de Chile y Colo Colo en el Superclásico, los azules visitarán a Copiapó el 23 de septiembre, tras el parón por la fecha FIFA y las Fiestas Patrias. Por su parte, el Cacique debe poner al día el partido, también ante Copiapó, el jueves 14.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras el Superclásico?

Con el empate 1-1 entre Universidad de Chile y Colo Colo, los azules son décimos con 31 puntos y los albos terceros con 35, dándole terreno para escaparse al puntero Cobresal (43).