Pablo Flamm y nuevos detalles de Brayan Cortés en Colo Colo: "No está cómodo con la suplencia"

Tras un castigo impuesto por Gustavo Quinteros debido a una indisciplina deportiva, Brayan Cortés perdió la titularidad en el primer equipo de Colo Colo. Esta situación lo ha puesto en la primera fila de los nombres que pueden partir del Cacique en la presente temporada.

El periodista de DirecTV Sports, Pablo Flamm, detalló el momento que vive actualmente Brayan Cortés en el Cacique, asegurando que no se encuentra nada contento viendo los partidos desde el banquillo.

“Uno no puede dudar de la buena fe, especialmente del cuerpo médico de Colo Colo que es uno de los más prestigiosos, pero yo entiendo y he sabido que Cortés no está cómodo con la suplencia”, comenzó el comunicador.

Con el guardameta de Colo Colo apuntando a ser el principal reemplazo de Claudio Bravo en la selección chilena, se vuelve controversial que no pueda mantener su posición de titular en su propio equipo. Contradicción a la que se refirió Flamm.

“Él debe pensar: soy titular en la selección chilena pero soy banca en Colo Colo, pero el que perdió el puesto en Colo Colo es Brayan Cortés, merced de las buenas actuaciones de Fernando de Paul”, manifestó el periodista.

Brayan Cortés con los días contados en Colo Colo

A pesar de que Fernando de Paul se ha ganado el puesto dignamente en su ausencia y que en primera instancia todo se debió a un error de Cortés fuera de la cancha, sin dudas la situación molesta al Iquiqueño.

Desde las cercanías albas advierten que de continuar en la suplencia el futbolista buscará nuevos aires para su carrera, y el destino sería Europa. El portero ya está en la mira de varios equipos del viejo continente, destacando un grande de la liga francesa.

Recordar que Cortés no fue citado al próximo encuentro que disputara Colo Colo este martes por Copa Chile, cuando enfrente a La Calera en el Estadio Monumental.