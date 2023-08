La reacción de Esteban Pavez ante la posible salida de Jordhy Thompson de Colo Colo fue totalmente inesperada. Antes de que el equipo rechazara una oferta de Tijuana, el capitán del Cacique aseguró que le gustaría que el atacante dejara el equipo e incluso que no jugara el Superclásico.

Las dichos le trajeron un reto a Pavez desde la dirigencia colocolina y también causaron gran extrañeza en Claudio Borghi, exentrenador de los albos y ahora comentarista en TNT Sports. Ahí, el Bichi afirmó que nunca había escuchado ese tipo de declaración.

“El ‘me gustaría que se fuera’ me parece bárbaro. Es el deseo para el progreso de un jugador joven, pero el ‘que no juegue’ creo que no es adecuado. Entra en un problema el entrenador, porque si lo pone y el jugador no funciona, después uno puede decir ‘tenía razón Pavez'”, comentó.

“Los deseos de que se vaya y le vaya muy bien me parecen bárbaros. Que diga que no juegue no me parece tan adecuado. Yo creo que un entrenador puede decir, ‘no lo vi bien, está pensando en algo importante en su carrera’, pero un compañero nunca lo había escuchado”, cerró.

¿Cuándo cierra el libro de pases de la Liga MX?

El mercado de pases de la Liga MX cierra el miércoles 13 de septiembre. Es decir, a Xolos de Tijuana le quedan solamente dos semanas para presentar otra oferta y seguir peleando por Jordhy Thompson. Colo Colo ya rechazó tres ofertas.

¿Cuántos partidos ha jugado Thompson en Colo Colo?

Jordhy Thompson ha disputado 21 partidos en la temporada 2023 de Colo Colo. Sumando todas las competencias, completa 1.045 minutos en cancha con seis goles: tres en el Campeonato Nacional, uno en Copa Chile y otro en Copa Sudamericana. Suma una asistencia.