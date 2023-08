Colo Colo recibió el mensaje de Esteban Pavez, quien abiertamente pidió a los dirigentes del club que aceptaran la oferta por Jordhy Thompson. Pero el directorio de Blanco y Negro no sólo desoyó la recomendación del capitán del Cacique.

Este miércoles 30 de agosto, en una reunión de la cúpula de la concesionaria, se determinó rechazar el préstamo que propuso Xolos de Tijuana para llevarse al extremo nacido en Antofagasta. Y luego de esa sesión, el presidente de ByN sacó la voz ante los medios de comunicación.

Alfredo Stöhwing reconoció no haber escuchado las declaraciones de Pavez. “Estaba en directorio. Algo me comentaron. En general me parece que no es bueno que los jugadores opinen de sus compañeros y sobre ese tipo de cosas que dependen más de la institución”, dijo el timonel.

Pero hubo un periodista que leyó las declaraciones que dio el Huesi en la conferencia de capitanes en la que estuvo acompañado por Luis Casanova. Con más antecedentes, a Stöhwing no le quedó otra que rayarle la cancha al mediocampista de 33 años.

Colo Colo le da un raspacachos a Pavez por opinar sobre la negociación por Jordhy Thompson

En la plana mayor de Colo Colo no cayó bien la declaración de Esteban Pavez. El “8” del Cacique pidió expresamente que dejaran ir al zurdo extremo que el 10 de agosto cumplió 19 años. Inmediatamente después de la reunión de directorio, Alfredo Stöhwing dejó un mensaje al portador de la jineta alba.

“No me parece adecuado que Esteban se pronuncie sobre eso. Es una decisión institucional que toma la gerencia deportiva con el directorio. Se analiza profundamente y se tienen en cuenta todos los antecedentes”, agregó el timonel, quien dejó claro que los casos de maltrato contra su ex pareja fueron puestos sobre la mesa.

Lo reconoció, aunque sin decirlo literalmente. “Pensamos la parte positiva, que podría ser salir un poco del ambiente y tener algo que refresque su cabeza. Nosotros hemos hecho grandes esfuerzos y lo estamos apoyando con todo, pero se determinó rechazar”, sentenció el ingeniero comercial.

¿Cuáles son los números de Jordhy Thompson en Colo Colo?

Jordhy Thompson ha jugado un total de 26 partidos con la camiseta de Colo Colo. En ellos ha marcado 6 goles y ha otorgado una asistencia.

¿Cuándo cierra el libro de pases de la Liga MX?

El mercado de pases de la Liga MX cierra el miércoles 13 de septiembre, antes del inicio de la octava jornada del certamen de México.